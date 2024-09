VÍDEO: Albares defiende la normalización con Israel de los países árabes ante los ministros de Arabia Saudí y Qatar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido que igual que España ha reconocido a Palestina, los países árabes que aún no lo han hecho deben reconocer la existencia de Israel, al tiempo que ha confiado en que el Gobierno israelí también esté dispuesto a sentarse en torno a una mesa para hablar de la solución de dos Estados. Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa antes del arranque de 'Reunión de Madrid: por la aplicación de los dos Estados', a la que han asistido varios ministros del grupo de contacto Árabe-islámico para Gaza así como el Alto Representante para la Política Exterior, de la UE, y los ministros de Exteriores de Noruega y Eslovenia. Albares ha justificado la ausencia de Israel en este foro porque reúne a los "socios europeos que han estado más comprometidos en aplicar la solución de los dos estados" y al grupo de contacto creado por la Liga Árabe y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). "Israel no está invitado porque no pertenece a ninguno de los dos grupos", ha aclarado. "Estamos encantados de que Israel se siente, por supuesto, en torno a cualquier mesa en la que se hable de paz y de aplicación de dos estados y ojalá, eso es lo que queremos, que un día veamos en torno a la mesa no solamente a los que estamos aquí sino también a Israel hablando de paz y de la aplicación de los dos estados", ha añadido. RECONOCIMIENTO DE ISRAEL El ministro se ha pronunciado escudado por todos los ministros asistentes, entre los que estaban el de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan al Saud, y el ministro de Estado de Qatar, Mohamed bin Abdulaziz al Jalifa, cuyos países no reconocen la existencia de Israel, así como el primer ministro palestino, Mohamed Mustafá. En este sentido, y tras dejar claro que hablaba en nombre de España y no de todos los presentes, Albares ha recalcado que "de la misma forma que nosotros hemos reconocido el Estado de Palestina y que queremos que el Estado de Palestina exista y sea un Estado raealista y viable, por supuesto somos favorables a la normalización de relaciones entre todos los países árabes e Israel". El jefe de la diplomacia ha trasladado que el objetivo de este encuentro es "impulsar una voz conjunta, europea, árabe, islámica, unida en torno a la aplicación de la solución de los dos estados y reforzar nuestra coordinación con vistas al futuro" de cara a próximas citas en la escena internacional, como la semana de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas a finales de septiembre. Albares ha sostenido una vez más que "la solución de dos estados es la única vía para garantizar una paz justa y duradera" en Oriente Próximo pero ha dejado claro que los presentes consideran que "lo urgente" es que haya un alto el fuego, se libere a los rehenes que aún permanecen en manos de Hamás y haya una entrada masiva de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. "LA GUERRA DEBE PARAR, NO CABEN LAS EXCUSAS" "La guerra tiene que parar ya. No caben las excusas para seguir posponiendo el acuerdo y prolongar el sufrimiento de millones de civiles inocentes", ha defendido, al tiempo que también ha trasladado la voluntad de los países reunidos de apoyar a la Autoridad Palestina y un "gobierno unificado" en Gaza y Cisjordania. En este sentido, ha resaltado que "los avances en el proceso de reconocimiento del Estado de Palestina han sido muy importantes en estos últimos meses, pero no son suficientes" y ha defendido que "el ingreso de Palestina en Naciones Unidas es un elemento clave, aunque tampoco bastará para terminar esta situación". A juicio de Albares, "es necesaria una acción firme de la comunidad internacional contra aquellos que de uno y otro lado buscan dinamitar la solución de los Estados, perpetuar el conflicto y extender la violencia". Por ello, ha explicado que España, Noruega, Eslovenia e Irlanda, que dieron el paso en mayo de reconocer a Palestina, y los países del grupo de contacto árabe-islámico quieren "impulsar una conferencia internacional de paz con las partes bajo la égida de Naciones Unidas". "Si las partes no pueden o no quieren alcanzar la paz, la comunidad internacional debe ejercer su responsabilidad y avanzar igualmente", ha reivindicado, para manifestar que los asistentes a la reunión de Madrid tienen un "compromiso irrevocable con el Derecho Internacional, con el alto fuego inmediato, con la paz, con la estabilidad en Oriente Medio y con la implementación de la solución de dos estados". Por otra parte, el ministro ha eludido responder a las preguntas de la prensa respecto a la crisis con Venezuela, después de que el Gobierno de Nicolás Maduro haya llamado a consultas a su embajadora en Madrid y convocado al embajador español en Caracas después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya tildado de "dictadura" al Ejecutivo venezolano. Albares ha eludido así responder a si hay división en el seno del Gobierno respecto a la política exterior y si ha tenido ocasión de hablar con Robles tras sus declaraciones "por respeto" a los ministros presentes y por "la importancia" del tema de la reunión de este viernes.

