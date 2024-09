Ucrania ve poco realistas llamadas a solución diplomática si no hay garantías de seguridad

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 13 sep (EFE).- La actual falta de garantías de seguridad fiables que pudieran disuadir a Rusia de nuevas agresiones hace que cualquier intento desde el exterior de impulsar un acuerdo de paz duradero esté abocado al fracaso, a menos que la capacidad de Ucrania para defenderse esté garantizada mediante un mayor apoyo militar o el ingreso en la OTAN, advierten los ucranianos.

Los recientes llamamientos a una conclusión diplomática del conflicto, ya sea por parte de aliados como el canciller alemán, Olaf Scholz, de escépticos como el candidato republicano a la presidencia estadounidense Donald Trump, o de países "neutrales" como China o Brasil, deben tener en cuenta esta realidad, según analistas y políticos ucranianos.

Las garantías de seguridad frente a una futura agresión rusa son un elemento clave que debe ser abordado en cualquier negociación, afirmó la platafoma de análisis 'Frontelligence Insight' tras el llamamiento de Scholz a intensificar los esfuerzos diplomáticos.

"No pueden ser solamente unas promesas verbales o escritas: deben estar respaldadas por algo tangible. Sin eso, Ucrania se quedaría en una situación extremadamente vulnerable, en la que Rusia probablemente lanzaría otra invasión, posiblemente más exitosa", arugmentaron los analistas.

Si Scholz u otros aliados no ofrecen estas garantías, es improbable que las negociaciones conduzcan a algo sustancial, advirtieron.

Además de ser vagas e ignorar el restablecimiento de la integridad territorial ucraniana, iniciativas como las de China y Brasil "no son realistas", ya que no tienen en cuenta que el líder ruso, Vladímir Putin, no está interesado en la paz, dijo a EFE Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano.

"Putin aspira a destruir Ucrania. Poner fin a la guerra pondría en peligro su poder y su vida, ya que redirigiría la atención de los rusos hacia sus problemas internos", explicó.

Solo la enorme presión del mundo occidental y del sur global pueden forzarle a sentarse a la mesa de negociación, destacó el diputado del partido gubernamental Servidor del Pueblo.

Para un hipotético compromiso con Moscú, las garantías de seguridad son igual de importantes que la cuestión de los territorios, argumentó Mikola Bieliéskov, analista militar del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos.

"Qué capacidades militares soberanas tendrá Ucrania y cuánto cooperarán con nosotros en esto nuestros aliados será igual de importante, si no más", escribió en sus redes sociales.

Según el primer ministro ucraniano, Denís Shmigal, el país ha duplicado su producción defensiva en 2024 tras triplicarla en 2023 y aspira a expandir aún más su propia producción de artillería y otras armas clave, así como de munición.

Sin embargo, ningún país que estuviera en el lugar de Ucrania podría aumentar su producción militar lo suficientemente rápido como para repeler por su cuenta a Rusia, dijo a EFE Oleksí Mélnik, experto en seguridad del centro de estudios Razumkov.

En esta situación, el apoyo fiable de los socios occidentales seguirá desempeñando un papel clave en la disuasión futura de Rusia, creen los expertos.

Según Bieliéskov y Mélnik, la integración en la OTAN sigue siendo la vía más efectiva de todas para proteger a Ucrania frente a una futura invasión por Rusia.

Según una encuesta realizada en julio por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, en el marco de un hipotético proceso de paz, y a cambio de una entrada en la OTAN, más de la mitad de los ucranianos estarían dispuestos a considerar soluciones provisionales en relación al estatus de algunos territorios ocupados que no implicasen reconocer la legitimidad del control ruso.

Si los ucranianos estuvieran seguros de que Occidente iba a mantener e incrementar su apoyo militar, esto también les haría sentirse más abiertos a posibles compromisos, dijo a EFE el director del Instituto, Antón Grushetski.

Sin embargo, alternativas distintas a la entrada en la OTAN serían más costosas y menos efectivas para disuadir a Rusia, según Bieliéskov.

Una mayor integración en las estructuras de seguridad internacionales sigue siendo una parte clave del 'Plan de Victoria' que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pretende presentar este mes al presidente estadounidense, Joe Biden, y a los dos candidatos presidenciales en ese país, el principal aliado de Kiev. EFE

ra/cph/rf

(foto)