Terelu Campos niega haber vetado a su sobrino en televisión

Mucho se ha hablado esta semana de la entrevista que ha dado José María Almoguera para la revista Lecturas, pero todavía no ha dado la cara ante las cámaras Carmen Borrego... Eso sí, se ha advertido que el joven podría comenzar a sentarse en los platós de televisión para hablar de su verdad. Mientras tanto, sí que hemos podido ver a Terelu Campos, que nos ha confesado que está "bien" a pesar de todo el revuelo que ha habido esta semana y, de paso, ha aprovechado para desmentir que ella haya vetado a su sobrino en televisión. Muy sorprendida, Terelu se quedaba en shock: "¿Yo? ¡ay! chicas, se ha dicho que he vetado a mi sobrino", pero confirmaba que "yo no veto nunca a nadie" con una sonrisa dejando claro que es falso lo que se ha especulado. Además, después de que María Patiño anunciase este jueves en 'Ni que fuéramos Shhh' que Terelu Campos participaría en el biopic que están llevando a cabo Los Javis, le hemos preguntado por ello y no nos ha querido confirmar nada: "¡Ay! no lo sé, yo creo que... no sé si estoy autorizada o no, te lo prometo". De lo más amable con la prensa, la colaboradora de televisión nos confesaba que "no me importaría contártelo, pero no sé si puedo, me ha pillado de sopetón, no me ha dado tiempo ni a preguntarlo". Por último, la hija de María Teresa Campos opinaba sobre el rifirrafe que tuvo hace unos días su hija con Marta López por desvelar el sexo del bebé que espera: "Alejandra... hay cosas que son muy personales y las tiene que hacer la persona, yo le entiendo, me gustaría que lo hiciera ella y me imagino que en algún momento lo dirá".

Compartir nota: Guardar Nuevo