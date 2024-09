Samantha Vallejo-Nágera se planta al ser preguntada por la relación de Escassi e Hiba Abouk

A pesar de que insisten en que son solo amigos, es innegable que Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se han convertido en una de las 'parejas' del verano. Días después de su polémica ruptura con María José Suárez, el jinete se dejaba ver por primera vez con la actriz en la Comunión de la nieta de 'El Turronero', y desde entonces han sido varias las ocasiones en las que han sido pillados juntos a pesar de sus esfuerzos porque sus citas pasasen inadvertidas. Tras ser sorprendidos en actitud cariñosa durante una escapada a Túnez, Escassi e Hiba pasaban varios días en Tarifa con sus respectivos hijos y, de regreso en Madrid, hace una semana el andaluz era grabado por Europa Press entrando en coche en la casa de la protagonista de 'El Príncipe'. Y aunque asegura que Álvaro es un amigo, Hiba no dudaba en dedicarle un guiño en redes sociales a pocas horas del estreno de la nueva edición de 'Masterchef Celebrity', en cuyo rodaje conoció al jinete. "Ya es-casi la hora" compartía entre risas con sus seguidores, alimentando los rumores de idilio. Una incipiente relación sobre la que Samantha Vallejo-Nágera, testigo directo -ya que es juez del talent de cocina de TVE- de cómo fueron los primeros encuentros de Escassi y la actriz, ha esquivado pronunciarse de lo más tajante: "De Hiba y Escassi no voy a hablar" ha dejado claro visiblemente incómoda. No ha tenido problema sin embargo en hablar de la actriz como concursante de 'Masterchef', confesando que no solo es "buena cocinera" sino también "ideal". "Le encanta comer, le encanta ir a restaurantes sola, me parece increíble. Es increíble que una mujer se vaya a un restaurante de alta cocina, es alucinante" ha aplaudido. Samantha también se ha pronunciado sobre la nueva etapa de su hermano Colate en nuestro país tras su fichaje como tertuliano por un conocido programa de televisión: "Le veo fenomenal, le veo muy bien, le veo muy contento de estar en España, estamos todos felices de que haya vuelto, y que le vaya muy bien la vida profesional, porque creo que Colate tiene mucho que hacer todavía en España, se fue hace 17 años, y deseando que salga algo muy grande", encantada por tener de nuevo al empresario cerquita.

