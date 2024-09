Paddy Noarbe y Marcos Llorente anuncian que están esperando su primer hijo

Paddy Noarbe y Marcos Llorente acaban de anunciar las mejor de las noticias: ¡Van a ser padres! Un año después de su romántica boda en Mallorca -la pareja se dio el 'sí quiero el 30 de junio de 2023-, y después de más de una década de amor, la influencer y el futbolista esperan su primer hijo. Ha sido la propia Paddy quien ha revelado a sus seguidores que está embarazada compartiendo un carrusel de imágenes de este verano en las que, radiante, presume de sus nuevas curvas premamá y de su incipiente tripita. "Celebrando la vida más que nunca. Gracias pequeño ser de luz" ha escrito en Instagram, sin dar detalles del sexo del bebé o de la fecha en la que llegará al mundo. A través de sus stories, la modelo, influencer y gurú del deporte, la salud y el bienestar, ha confesado que se encuentra "súper bien" y "disfrutando enormemente" esta etapa tan especial de su vida a la espera de convertirse en mamá por primera vez a los 27 años. "Lo supe un par de días después de mi primera falta de período porque soy muy regular y fue el primer mes que habíamos decidido agrandar la familia. Solo puedo estar agradecida por cómo se han dado las cosas, no he tenido ningún síntoma de malestar, ni náuseas ni dolores" ha explicado, bromeando con que su padre dice que es "asintomática". Los únicos cambios que ha notado hasta el momento, como ha explicado, son el pecho y su tripa, "que ha hecho POP hace pocas semanas" y que ha mostrado orgullosa con un sofisticado vestido negro con transparencias. "Os iré compartiendo estas pequeñas cosas relativas a mi proceso, hábitos y la línea principal de mi perfil, pero mi contenido va a seguir siendo el mismo (ya sabéis que no quiero mezclar a mis futuros hijos con mis redes). He escuchado a miles de madres y padres hablarnos de lo especial que era este momento y aún así no me podía imaginar que esto iba a ser tan impresionante hasta que he comenzado a vivirlo. Y eso que no ha hecho más que empezar", ha concluido emocionada, confesando que está deseando "descubrir" por sí misma "todo lo que esta etapa nos enseña". Han sido incontables los amigos y rostros conocidos que han inundado el perfil de Paddy para felicitarla por su futura maternidad junto a Llorente. Álex González -socio del futbolista en el restaurante 'Rhudo': "Ouhhhh ENHORABUENA!"; Alba Silva, que también espera su primera hija con Sergio Rico: "Ohh Enhorabuena cariño a los dos"; la mujer de Koke Resurrección, Beatriz Espejel: "¡Deseando conocerte!"; Cristina Pedroche: "Enhorabuena"; o la influencer Marta Díaz: "No me lo puedo creer".

