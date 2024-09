Leclerc lidera tras accidentarse y 'Checo' vuelve a sonreír en su pista talismán

Adrian R. Huber

Madrid, 13 sep (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador hace dos domingos en Monza (Italia), se sobrepuso de su accidente matinal y marcó este viernes el mejor tiempo, justo por delante del mexicano Sergio Pérez (Red Bull), en los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Leclerc, autor de la 'pole' los tres últimos años, cubrió esta vez los 6.003 metros del circuito de la capital azerbaiyana -el cuarto más largo del campeonato- en un minuto, 43 segundos y 484 milésimas, sólo seis menos que 'Checo'; y con 66 de ventaja sobre el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes). En una jornada en la que se marcaron los mejores cronos en la sesión vespertina, en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el cuarto y el duodécimo tiempo, respectivamente; y el argentino Franco Colapinto (Williams), el decimocuarto.

Sainz, quinto en el campeonato, se quedó a 466 milésimas de su compañero monegasco; que mejoró en un segundo y 19 centésimas a Alonso. El doble campeón mundial asturiano acabó duodécimo, dos puestos por delante de Colapinto, que afronta su segundo Gran Premio en la categoría reina y que se quedó a un segundo y 265 milésimas de Leclerc.

Susto y satisfacción final. Así se puede resumir la jornada del monegasco, tercero en el Mundial (a 86 puntos). Leclerc mejoró en algo más de medio segundo al líder, el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que marcó el sexto tiempo del día después de haber sido el más rápido en la matinal.

El inglés Lando Norris, segundo en la general -a 62 unidades de las 303 de 'Mad Max'- y único que lo hizo con neumáticos medios, marcó el decimoséptimo tiempo de la jornada (a un segundo y 672 milésimas). Y el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, se inscribió quinto, a medio segundo.

Verstappen ganó siete de las diez primeras carreras del año, pero en las últimas seis no sólo no ha vuelto a festejar victoria, sino que únicamente ha subido dos veces al podio -fue segundo en Silverstone (Gran Bretaña) y repitió ese puesto ante su afición, en Zandvoort-. Y si en el Mundial de pilotos su dominio ha comenzado a ser cuestionado, en el de constructores, Red Bull -que el año pasado revalidó título- ya sólo lidera con ocho puntos (446 frente a 438) sobre McLaren.

De esa manera, la primera sesión sirvió de auténtico bálsamo para la escudería austriaca. El astro neerlandés lideró la tabla de tiempos (1:45.546) con 316 milésimas sobre Hamilton y con 376 respecto a 'Checo', que logró dos de sus seis victorias en esta pista. En la que se rodó por primera vez en 2016 (ese año fue sede del Gran Premio de Europa) y en la que el bravo piloto tapatío presenta los mejores resultados, con un total de cinco podios.

Sainz se había inscrito quinto en la tabla de tiempos del primer ensayo, a 627 milésimas del que fuese su primer compañero en la F1, allá por 2015; y Alonso, noveno: a nueve décimas. Colapinto, que causó buena sensación en su debut, hace dos domingos, en Monza (Italia) -donde acabó duodécimo-, había sido decimosexto por la mañana, a dos segundos y tres décimas del ídolo deportivo de los Países Bajos, pero por delante de su compañero, el tailandés Alex Albon; del que se quedó a un solo puesto por la tarde.

El bonaerense provocó la tercera de las tres banderas rojas en el primer entrenamiento, al perder el control del Williams a la salida de la cuarta de las 20 curvas del circuito urbano de Baku. La primera interrupción fue para retirar unos desperfectos de pista; y la segunda, a causa de otro accidente -asimismo sin lamentar daños personales-, el de Leclerc; que viene de ganar en el templo de la velocidad por delante de los dos McLaren y de Carlos, cuarto ante los muy pasionales 'tifosi'.

Leclerc se paró y entró en garajes al décimo minuto de la segunda sesión, aduciendo que el coche no se podía pilotar y extrañándose de que los ingenieros no percibiesen nada a través de los datos. El piloto del principado de la Costa Azul regresó a pista a falta de 25. Lo hizo con el neumático blando, cuando la mayoría ya empezaba a preparar la simulación de carrera; y ya no se quejó de las prestaciones del SF-24, porque marcó el mejor tiempo del día.

En Baku no rueda el danés Kevin Magnussen (Haas), que superó los doce puntos de penalización en su licencia al ser sancionado en Monza. Lo sustituye el inglés Oliver Bearman, de 19 años, que será piloto oficial de esa escudería en 2025 y que disputa su segundo Gran Premio de F1, después de haber reemplazado en Arabia Saudí -donde acabó en una meritoria séptima plaza- a Sainz, operado de urgencia de una apendicitis, tan sólo dos semanas antes de firmar, en Melbourne (Australia), su tercera victoria en la categoría reina.

Bearman fue undécimo en la matinal -un puesto por delante del otro Haas, el del alemán Nico Hülkenberg- y acabó la jornada con el décimo tiempo (1:44.547), a siete centésimas del germano, que marcó el octavo. En la única pista del Mundial que se encuentra (28 metros) por debajo del nivel del mar; y en la que 'Checo' recuperó la sonrisa. En su pista talismán, en la que logró dos de sus seis triunfos -en 2021 y el año pasado- y donde también subió al podio otras tres veces: en 2016 y 2018 (cuando repitió tercero, de nuevo con Force India) y en 2022, al acabar segundo: al igual que cuando festejó triunfos, con la escudería austriaca.

Subcampeón mundial el año pasado, el bravo piloto tapatío sumó su cuarto podio del año en la quinta carrera, en China. Pero desde entonces persigue sin éxito su cuadragésimo 'cajón' en la categoría reina; y es séptimo en el Mundial, a 160 puntos de su colega neerlandés. Ambos deben espabilar si no quieren que se les complique del todo un certamen que al principio parecía fácil y que se empezó a torcer el día que anunció su salida del equipo el estelar ingeniero inglés Adrian Newey; que a partir de marzo próximo será el principal responsable del diseño de los monoplazas de Aston Martin, la escudería de Alonso, para la que este viernes firmó el séptimo tiempo del día el canadiense Lance Stroll.

Los ensayos se completarán el sábado, horas antes de la calificacíón, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical: prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros. EFE

arh/jl