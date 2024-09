Isabel Pantoja. Cómo, cuándo y por quién se enteró del ingreso hospitalario de su hija, y su reacción

Delicados momentos para Isa Pantoja, que con fuertes dolores en la zona del vientre desde hace varios días, que en un principio diagnosticaron erróneamente como gases- este jueves era intervenida de urgencia en el hospital del Puerto de Santa María, Cádiz, a causa de una apendicitis. Afortunadamente, la operación ha salido bien y como han relatado en el programa en el que colabora, 'Vamos a ver', se encuentra "bien", está "tranquila" y aunque todavía está "un poco dolorida poco a poco se va recuprando". A su lado en todo momento, su marido Asraf Beno, su exniñera Dulce y su representante Sonia, pero no Isabel Pantoja, que no ha movido ficha y no se ha desplazado al hospital para ver a su hija tras su paso por quirófano. Un nuevo desplante a Isa, ya que cuando su otro hijo, Kiko Rivera, tuvo un problema de salud y fue ingresado en Sevilla tras sufrir un ictus, la cantante no dudó en correr a su lado a pesar de que su relación estaba rota en ese momento. En el aire, si la tonadillera estaría al corriente de la operación de su hija. Y ya sabemos la respuesta. Como ha asegurado Antonio Rossi en 'VAV', Isabel Pantoja sabe que su hija ha sido intervenida. Agustín Pantoja lo supo este jueves, y durante toda la tarde intentó enterarse de cómo había salido la operación, llamando a dos personas en concreto -se supone que una de ellas sería Anabel Pantoja- para interesarse. Y cuando le confirmaron que era una apendicitis y que todo había ido bien, se lo contó a su hermana. Después de cenar, y quitándole importancia, le reveló que Isa había tenido que ser operada de apendicitis y le dijo que todo había salido bien. Una noticia que no sabemos qué efecto tuvo en la cantante, que no tiene teléfono y no se ha puesto en contacto con la joven para preguntarle cómo está.

