Hungría considera que el boicot a su presidencia no ha funcionado aunque solo 10 ministros asistan a Budapest

Hungría considera que el boicot a su presidencia semestral del Consejo de la UE no ha funcionado, pese a que solo una decena de ministros ha asistido a la reunión informal de ministros de Economía que se celebra este viernes y sábado en Budapest. Varios gobiernos de la UE, así como la Comisión Europea, decidieron ausentarse de estas citas como castigo al pulso del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que viajó por sorpresa a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en contra de la posición de la UE de apoyo sin fisuras a Ucrania, lo que generó malestar en las capitales. "Cada país se representa a sí mismo y, por eso, el boicot no ha tenido éxito", ha destacado el ministro de Economía de Hungría, Mihály Varga, en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión, a la que solo han asistido los ministros de Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Luxemburgo y Malta, mientras que el resto de los Veintisiete ha estado representado por funcionarios de alto nivel. Tampoco han asistido el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, ni el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, después de que la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, decidiese no enviar comisarios a las reuniones informales que Hungría celebre en su territorio, sumándose al boicot impulsado por varios Estados miembro. España, por su lado, rechazó un boicot total a la presidencia húngara, aunque este viernes se ha ausentado de la reunión, alegando motivos de agenda, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a quien sustituye la secretaria general del Tesoro, Paula Conthe. En este contexto, el ministro húngaro ha señalado que "se dan todas las condiciones para que la reunión sea un éxito, tanto en términos de participantes como de temas a tratar", a lo que ha añadido que cada país es "libre" de decidir a su representante. "Todos los Estados miembro están presentes, en su mayoría, a un alto nivel, y también nos acompañan altos dirigentes de bancos centrales", ha recordado Varga, que ha destacado la asistencia de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, o de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "Todo el mundo financiero está en este momento en Budapest", ha apostillado el ministro. También ha restado importancia a la ausencia de sus colegas el ministro de Finanzas de Chipre, Iacovos Keravnos, que confía en "tener un buen debate de todos modos". En la misma línea, su homólogo croata, Marko Primorac, ha preferido poner el foco en las asistencias, más que en las faltas, al destacar que muchos ministros han acudido a la reunión de Budapest Por su lado, preguntado por si espera un debate fructífero aunque únicamente haya diez ministros en la sala, el ministro de Finanzas de Malta, Clyde Caruana, ha respondido: "¿Por qué no?".

Compartir nota: Guardar Nuevo