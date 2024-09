El canciller de Venezuela advierte al embajador español de que no tolerarán injerencias y habrá represalias

El canciller de Venezuela, Yvan Gil, ha dejado claro este viernes al embajador español en Caracas, Ramón Santos, que su país no tolerará "ninguna acción injerencista" por parte de España y "adoptará las medidas necesarias" para preservar su soberanía, según ha informado la Cancillería venezolana. Gil ha sido el encargado de recibir al embajador español, al que se había convocado para trasladar "la postura contundente del Gobierno venezolano", después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo calificara la víspera de "dictadura". El hecho de que haya sido el propio titular de Exteriores quien haya recibido al embajador español pone de relieve la importancia que el Gobierno venezolano presta a esta cuestión, ya que cuando se convoca a representantes diplomáticos por regla general suele ser algún alto cargo quien recibe, pero no el ministro. "No permitiremos ninguna acción injerencista por parte del Gobierno de España en asuntos que son de competencia exclusiva de los venezolanos y venezolanas", ha trasladado el ministro de Exteriores venezolano, según la nota oficial. Asimismo, ha advertido de que el Gobierno de Nicolás Maduro "adoptará las medidas necesarias, en el marco del Derecho Internacional y la Diplomacia Bolivariana de Paz, para proteger su soberanía".

Compartir nota: Guardar Nuevo