Australia, Alemania y Canadá repiten victorias y liderato provisional en sus grupos

Los equipos de Australia, Alemania y Canadá han repetido este jueves victorias y situación de liderato provisional en sus respectivos grupos de la fase de acceso a las Finales de la Copa Davis, que se está disputando en Valencia (España), Zhuhai (China) y Mánchester (Reino Unido), junto a la sede de Bolonia (Italia) para el otro grupo en liza. Dentro del Grupo B, en el Pabellón Fuente de San Luis, Australia ganó por 3-0 su emparejamiento ante una Chequia lastrada por lesiones. Sin contar con Jiri Lehecka, el combinado checo dispuso de Jakub Mensik en el primer duelo individual, pero cedió por 6-2, (2)6-7 y 6-3 contra Thanasi Kokkinakis tras dos horas y 21 minutos de encuentro. Luego, Tomas Machac apenas duró seis minutos sobre la pista de la Fonteta en el otro duelo individual. Con un gran vendaje en su pierna derecha, se resintió de los calambres que había sufrido en la víspera ante el español Carlos Alcaraz. El abandono del checo, habiendo perdido el juego inaugural, otorgó el triunfo al australiano Alexei Popyrin. En el encuentro de dobles, los experimentados Matthew Ebden y Max Purcell batieron por 6-4 y 6-2 a Jakub Mensik y Adam Pavlasek en solo una hora, dando a los 'aussies' el tercer y definitivo puntos de este emparejamiento. Los oceánicos lideran el grupo (2-0/5-1), pero aún podrían acabar empatados con España (1-0/3-0) y Francia (0-1/1-2). Respecto al Grupo C, en el Hengqin International Tennis Center, el equipo de Alemania barrió por 3-0 al de Chile. Maximilian Marterer y Yannick Hanfmann ganaron los individuales, respectivamente, ante Tomás Barrios Vera (por 6-1 y 6-3) y contra Alejandro Tabilo (por 7-5 y 6-4). Más tarde, en el dobles, Kevin Krawietz y Tim Puetz derrotaron al propio Barrios Vera y a Matías Soto por 6-1 y 6-3 después de una hora y 19 minutos. Lideran el grupo los teutones (2-0/6-0), con Estados Unidos (1-0/3-0) en el segundo puesto y con Chile (0-2/0-6) y Eslovaquia (0-1/0-3) ocupando en ese orden la tercera y la cuarta posición. EL EQUIPO CANADIENSE SE LUCE EN MÁNCHESTER Dentro del Grupo D, que está teniendo lugar en el AO Arena, se vio otro 3-0. En este caso fue de Canadá sobre Finlandia, con protagonismo para Denis Shapovalov y Felix Auger-Aliassime. El primer individual se lo adjudicó Shapovalov por 7-6(2) y 6-2 ante Eero Vasa y el segundo lo amarró Auger-Aliassime por 6-2 y 6-3 contra Otto Virtanen. Y en el compromiso de dobles hubo otro triunfo de Shapovalov y Auger-Aliassime (6-2 y 7-5) frente al dúo finlandés compuesto por el mismo Virtanen y Harri Heliovaara. Lideran los canadienses (2-0/5-1), con Gran Bretaña (1-0/2-1) en la segunda posición, Argentina (0-1/1-2) en la tercera y Finlandia (0-2/1-5) como colista del grupo. El emparejamiento del día que más se dilató fue el de Países Bajos vs Brasil dentro del Grupo A, disputado en el Unipol Arena. El joven João Fonseca sorprendió al batir por 6-4 y 7-6(3) a Botic van de Zandschulp en el primer individual sobre la cancha boloñesa, pero el equipo 'oranje' igualó la contienda por obra de Tallon Griekspoor. No en vano, Griekspoor ganó por 7-6(2) y 6-4 a Thiago Monteiro en el segundo individual, por lo que el dobles iba decidir el marcador global de este enfrentamiento. Junto a Wesley Koolhof, Van de Zandschulp se resarció; y lo hizo con una victoria por 6-4 y 7-6(5) ante Rafael Matos y Marcelo Melo, a razón de una hora y 44 minutos de duelo. El conjunto neerlandés (1-1/3-3) está en la cúspide provisional del grupo, pero tanto Italia (1-0/2-1) como Bélgica (1-0/2-1) continúan al acecho; mientras, el equipo brasileño (0-2/2-4) ocupa la última plaza y ya se despidió de sus opciones de acudir a la Final 8 de Málaga.

