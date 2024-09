Almeida pide a Robles que inste a su Gobierno a reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que inste a su Gobierno a que reconozca al opositor Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. "Me parece que si Margarita Robles ha dicho que Venezuela es una dictadura, tiene toda la razón, pero, por tanto, lo que tiene que hacer como ministra es instar a este Gobierno a que lo diga también abiertamente y a que reconozca a Edmundo González como presidente legítimo", ha afirmado el regidor ante los periodistas. Lo ha expresado así después de que Venezuela haya convocado al embajador español en Caracas y llamar a consultas a su representante diplomática en Madrid, después de que la ministra calificara de "dictadura" al Gobierno de Nicolás Maduro. Desde el teatro Fernán Gómez, el primer edil ha subrayado que esta situación "no se despacha en una foto de Pedro Sánchez paseando sin corbata por los jardines de la Moncloa sino sentado dentro del Palacio con las banderas de ambos países, presidiendo esa reunión y con la formalidad que exige, en este caso, recibir al presidente legítimo de Venezuela". Considera el alcalde de la capital que este "paripé" no beneficia ni a Venezuela ni a la imagen de España

Compartir nota: Guardar Nuevo