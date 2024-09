Totti: "Nadie del Roma me llama y no seré el yo el que toque su puerta"

Roma, 12 sep (EFE).- El italiano Francesco Totti, excapitán y leyenda del Roma, desveló este jueves que, pese a que le gustaría formar parte de la directiva del club de su vida, nadie le ha llamado en los siete años que lleva retirado y que no será él el que "toque su puerta".

La tensión entre Totti y la nueva directiva de la 'Loba', formada por la familia estadounidense Friedkin, que llegó al club en 2020, está a la orden del día en Roma. A él le gustaría estar dentro de la que fue su casa durante toda su carrera futbolística, y a la afición también, por lo que el exfutbolista no encuentra explicación.

"No lo sé, quizá demasiada lealtad, excesiva sinceridad. Quizá soy una figura complicada. Lo que digo se tiene siempre en cuenta y lo que dicen los demás, algo menos. Es como si tuvieran miedo de tener una figura importante dentro del club, creen que no puedo ayudar cuando en realidad sí que puedo", declaró en una entrevista con 'Il Messaggero'.

"No es mi decisión. Nadie me llama y no seré yo el que toque su puerta. Algunos equipos me llamaron. Sin embargo, como siempre he declarado, soy leal al Roma", añadió.

Totti tiene claro, además, cuál sería su puesto ideal como directivo.

"Nunca como director deportivo. Me vería en un papel como el de Ibrahimovic o Zanetti: un punto de referencia entre el club, el equipo y el entrenador. Alguien que da la cara, que cuenta las cosas como son, es muy sencillo. Un cargo operativo, no uno al que se le llame sólo cuando hay problemas", explicó.

El histórico jugador 'giallorosso' se postuló como un gran complemento de Daniele De Rossi, su excompañero y actual entrenador.

"Nunca he tenido ningún problema con Daniele. Por él no daría una mano, daría un brazo para que se sintiera tranquilo. También porque, como debe ser, si trabajara para el club sería como si trabajara para Daniele. Caminaríamos juntos", apuntó.

Totti dejó también muy clara su opinión sobre el mercado de fichajes del club y de cuál tiene que ser el objetivo: volver a 'Champions'.

"Todavía no he entendido muy bien este nuevo Roma. Se ha invertido mucho dinero. Con setenta millones habría tomado otras decisiones, los habría gastado de otra manera", comentó.

"Viendo los gastos locos que han hecho en el mercado de fichajes, el Roma tiene que llegar ahí ('Champions'), claro. Si inviertes 100 millones y no llegas es un fracaso total", insistió.

Además, habló del argentino Paulo Dybala, al que considera el mejor jugador del club: "Mantengo mi opinión, nunca he hablado mal de Paulo. Siempre he tenido el máximo respeto y admiración, y siempre he dicho que es el jugador más fuerte del Roma, por eso hay que protegerlo". EFE

