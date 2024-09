Temas del día de EFE Internacional del 12 de septiembre de 2024 (16.00 GMT)

VENEZUELA CRISIS

Caracas.- El Parlamento venezolano propone la ruptura de las relaciones diplomáticas con España a raíz de una resolución legislativa española que insta a reconocer al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo, en medio del clamor del Gobierno de Nicolás Maduro contra las "acciones injerencistas" de parte de la comunidad internacional en la crisis postelectoral. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Madrid.- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este jueves una "grata" reunión con el opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el Palacio de la Moncloa para trasladarle que España va a seguir trabajando “en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales” del pueblo del país suramericano. (Texto) (ENVIADO)

Washington - Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, entre ellos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, por proclamar "falsamente" la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio. (Texto) (ENVIADO)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - La agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) denunció anoche que al menos seis de sus empleados perdieron la vida en un ataque israelí contra una de las escuelas del grupo en Nuseirat (centro de Gaza), mientras Israel defiende que al menos 3 de ellos eran también combatientes de Hamás. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Jit (Cisjordania) - Israel intensifica su opresión militar y colonial en Cisjordania ocupada, donde los palestinos están perdiendo lo poco que les queda: su tierra, su libertad de movimiento, su derecho a la salud y educación, e incluso su deseo de vivir. Por Yemeli Ortega. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

Beirut - El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, alertó este jueves en Beirut de que la guerra de Gaza es una "amenaza permanente" para la estabilidad del Líbano, aunque cree que se ha evitado "lo peor" tras la escalada estival entre Israel y el grupo chií Hizbulá. (Texto) (Foto) (Vídeo) (enviado) (ENVIADO)

EEUU ESPACIO

Redacción ciencia, 12 sep (EFE).- El multimillonario Jared Isaacman y la ingeniera Sarah Gillis, han hecho historia este jueves al convertirse en los primeros astronautas en completar el primer paseo espacial privado de la historia al salir con éxito de la cápsula Dragon de Space X, situada a 700 kilómetros (435 millas) de la Tierra. (Texto) (foto) (video) (Directo) (ENVIADO)

UCRANIA GUERRA

Moscú - El ejército ruso comenzó la reconquista de las zonas fronterizas de la región de Kursk bajo control ucraniano con un contraataque sorpresa que le ha permitido retomar diez localidades en las últimas 48 horas y con el objetivo, según expertos, de liberar Kursk antes de las elecciones presidenciales estadounidenses. (Texto) (Foto)(vídeo) (ENVIADO)

Berlín - El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se reúne en Polonia con el primer ministro, el liberal Donald Tusk, y el ministro de Exteriores, Radoslaw Sikorski, para abordar la defensa del flanco oriental de la OTAN, la cooperación energética y el apoyo a Ucrania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(En Moscú, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ha asegurado que Occidente ya ha dado permiso a Ucrania para atacar territorio ruso con misiles de largo alcance) (Texto) (ENVIADO).

Kiev - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves que Ucrania afronta quizás su invierno más complicado tras los masivos ataques rusos contra su infraestructura energética, que han causado problemas adicionales para el sistema de salud, golpeado por casi 2.000 ataques desde la invasión rusa en 2022. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

Leópolis (Ucrania) - Crece la preocupación en Ucrania por la contaminación del Desna y el Seim, ríos clave en el norte del país, que se ha relacionado con una planta situada río arriba en la parte de la región de Kursk controlada por Rusia y que ha provocado la muerte masiva de peces y puede afectar a la calidad del agua potable de la capital. Por Rostyslav Averchuk. (Texto) (ENVIADO)

BCE TIPOS

Fráncfort (Alemania) - El Banco Central Europeo (BCE) bajó este jueves el tipo de interés de referencia en un cuarto de punto, hasta el 3,5 %, en el que es su segundo recorte del año y el nivel más bajo desde junio de 2023, al tiempo que redujo levemente las previsiones de crecimiento para los próximos tres ejercicios. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (ENVIADO)

EEUU ELECCIONES

Washington - La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, aprovecha el impulso del debate del martes para iniciar una gira por estados clave para las elecciones, con una primera parada en Carolina del Norte, mientras su rival, Donald Trump, se enfoca en Arizona, estado fronterizo donde busca reforzar su mensaje sobre migración. (Texto) (foto) (video) (directo)

PERÚ FUJIMORI

Lima - Perú recuerda hoy al expresidente peruano Alberto Fujimori, fallecido a los 86 años, honrado por sus simpatizantes en Museo de la Nación de Lima por haber derrotado al grupo terrorista Sendero Luminoso y acabado con la hiperinflación, aunque sus detractores evocan la memoria de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad por los que fue condenado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

Tokio- El expresidente peruano Alberto Fujimori, fallecido en la víspera, mantuvo vínculos importantes con Japón, país de origen de su familia y que le protegió durante su exilio, lo que dio lugar en esa época a roces diplomáticos entre Tokio y Lima. (Texto) (Foto) (ENVIADO)

PAPA SINGAPUR

Singapur - El papa Francisco celebró este jueves una misa para unos 50.000 fieles en 'Sport hub" de Singapur, uno de los centros deportivos más tecnológicos del mundo, y en el país en el que destacan, dijo, "sus grandes y audaces arquitecturas", lo que le inspiró a explicar que detrás de cualquier obra lo importante "es el amor que construye". (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - Efectivos de Jamaica y Belice tienen prevista su llegada este jueves a Haití para sumarse a los agentes kenianos que lideran la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, con el objetivo de frenar la violencia en el país caribeño. (Texto)

BRASIL INDÍGENAS

Río de Janeiro - Indígenas de la etnia tupinambá realizan este jueves, en Río de Janeiro, un ritual para celebrar el regreso al país de una valiosa capa de plumas del siglo XVII, que se encontraba en un museo de Dinamarca. La ceremonia contará con la participación del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (foto) (video)

ITALIA TURISMO

Roma - Ver de cerca la Fontana de Trevi, uno de los grandes símbolos de Roma que visitan cada día más de 10.000 personas, y cumplir con la tradición de lanzar una moneda, va a costar 2 euros "para garantizar una experiencia única" a todos los visitantes, una medida que parece contar con el apoyo de muchos turistas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (ENVIADO)

MODA MADRID

Madrid - Con Agatha Ruiz de la Prada se inician los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, en una jornada que culminará con el desfile de Pedro del Hierro, con el que conmemora el 50 aniversario de la firma. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU GOBIERNO.- Discurso del presidente estadounidense, Joe Biden, en conmemoración del 30 aniversario de la Ley contra la Violencia contra las Mujeres.

La Habana - CUBA EEUU - El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denuncia el costo de las sanciones estadounidenses sobre su país en el ultimo año. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Quito - ECUADOR GOBIERNO - El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador celebra la audiencia sobre la demanda presentada por la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, contra el presidente, Daniel Noboa, y otros miembros del Gobierno, a quienes acusa de ejercer presunta violencia política contra ella. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Puerto Príncipe.- HAITÍ CRISIS.- Efectivos de Jamaica y Belice tienen prevista su llegada este jueves a Haití para sumarse a los agentes kenianos que lideran la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, con el objetivo de frenar la violencia en el país caribeño. (Texto) (Foto)

Cuiabá (Brasil) - G20 BRASIL - Reunión ministerial del G20 del grupo de trabajo de Agricultura, que debate los desafíos del sector como la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático. (Texto)

Foz de Iguazú (Brasil) .- G20 ESPACIO.- Brasil organiza el 5 Encuentro de Líderes de las Economías Espaciales del G20, en el que participan ministros de los miembros del G20 y de los países asociados al grupo que cuentan con programa espacial. (Texto)

Buenos Aires - ADOLFO ARISTARAIN- El cineasta Adolfo Aristarain recibe la Medalla de Oro de la Academia del Cine español este jueves, durante una ceremonia que será conducida por el actor Leonardo Sbaraglia. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Toronto (Canadá) - FESTIVAL TORONTO - El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), estrena en el programa de Galas el documental 'Taking Care of Business', sobre la estrella de rock canadiense Randy Bachman, y el largometraje sudafricano 'Don't Let's Go to the Dogs Tonight". (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA FERNÁNDEZ.- La Fiscalía que investiga la denuncia por presunta violencia de género contra el expresidente argentino Alberto Fernández por parte de su expareja, Fabiola Yáñez, toma declaración a Sofia Pacchi, amiga de la ex primera dama y habitual visitante en la Quinta de Olivos (residencia presidencial). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Adís Abeba.- MPOX ÁFRICA.- El director general de la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA), Jean Kaseya, informa sobre la evolución del brote de mpox cuyo principal foco es la República Democrática del Congo (RDC). (Texto).

Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- El encuentro internacional 'Diálogos para el desarrollo' reunirá este jueves a diferentes personalidades latinoamericanas, entre ellas la expresidenta chilena Michelle Bachelet. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ginebra.- JUSTICIA GUATEMALA.- Audiencia en la Sala de Penal de Apelación de Ginebra del exjefe de la Policía Nacional de Guatemala, Erwin Sperisen. (Texto) (Vídeo)

Galápagos.- ECUADOR ECONOMÍA.- El vigésimo cuarto Foro Ecuatoriano de Inclusión Financiera comienza con las Islas Galápagos como sede para abordar los desafíos del sector, con especialistas entre sus participaciones de instituciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Cuiabá (Brasil).- ESPAÑA JAPÓN.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, mantiene un encuentro bilateral con su homólogo japonés, Tetsushi Sakamoto, al margen de una reunión ministerial del G20 en Brasil. (Texto)

Lisboa - PORTUGAL ESPAÑA.- Los ministros de Cultura de España, Ernest Urtasun, y Portugal, Dalila Rodrigues, inauguran el festival bienal de cultura española Mostra Espanha 2024. (Texto) (Foto) (Vídeo).

16:00h.- Quito.- ECUADOR MÉXICO.- Simpatizantes de Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa (2007-2017), realizan plantones para exigir su libertad (Texto) (Foto),

16:30h.- Nueva York.- EEUU RACISMO.- Los legisladores de la ciudad de Nueva York votan una serie de medidas que incluyen el estudio de la esclavitud local y posibles reparaciones, con lo que se sumaría a una decena de urbes en EE.UU. en tomar este tipo de iniciativas de justicia racial.

17:00h.-.- LONDRES MODA.- Londres.- LONDRES MODA.- La Semana de la Moda de Londres cumple 40 años este 2024 y tiene lugar entre el 12 y el 17 de septiembre de 2024.

17:15h.- París.- FRANCIA MACRON.- El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de la liberación de la ciudad de Le Havre durante la Segunda Guerra Mundial.

