Rodríguez pide a los diputados venezolanos que aprueben una resolución para cortar relaciones con España

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha pedido este miércoles a los diputados que aprueben una resolución para cortar relaciones diplomáticas y comerciales con España después de que el pleno del Congreso haya aprobado una proposición no de ley del PP con la que se insta al Gobierno español a reconocer al candidato opositor Edmundo González Urrutia. "Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del Gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules (...) Este es el atropello más brutal del reino de España contra Venezuela desde los tiempos en que luchamos por nuestra independencia", ha subrayado. En este sentido, ha asegurado que la decisión de este miércoles "es equivalente a una declaración de guerra" contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. "Y si no respetan, ¿qué necesidad tenemos nosotros de tener relaciones diplomáticas?", se ha preguntado. Rodríguez, que ha pedido a la comisión permanente de Política Exterior que redacte esta resolución, también se ha mostrado partidario de que cesen los vuelos entre España y Venezuela. "Que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato", ha reclamado. Durante su largo discurso ante la Asamblea Nacional, Rodríguez ha asegurado que España vuelve a incurrir "en el mismo error" y en "la misma estupidez" que en 2019 cuando reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado del país. "Vuelven a incurrir en el mismo desatino, en el mismo error, en la misma estupidez, en la misma estulticia, en la misma imbecilidad (...) En el texto de ese adefesio que aprobaron hoy las llamadas Cortes Españolas expresan un profundo desconocimiento de las leyes electorales de Venezuela y de nuestra Constitución", ha señalado. Rodríguez ha saludado "la decencia de los diputados" que han votado en contra "de ese desatino". "Ya más temprano que tarde aparecerá cuánto fue que cobraron por cada voto", ha subrayado, agregando que esos 177 son "representantes de lo más rancio de la ultraderecha". Asimismo, ha criticado que España sea "un refugio de fascistas" y de "golpistas". "La Constitución española, una Constitución negociada con el franquismo, llena de elementos que preservan a uno de los regímenes más asesinos, más brutales, más fascistas que haya conocido la historia de la humanidad", ha sentenciado. Sus palabras se producen en el marco de una sesión extraordinaria celebrada en la Asamblea Nacional de Venezuela para "rechazar las acciones injerencistas" del Congreso español, según ha recogido la cadena de televisión VTB. El Congreso, con el voto favorable de PP, Vox, UPN, CC y PNV, ha aprobado una proposición no de ley de los 'populares' por la que se insta al Gobierno a reconocer a González, refugiado desde el domingo en España, como presidente electo tras las presidenciales del pasado 28 de julio en Venezuela. Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación han reiterado a Europa Press que el objetivo del Gobierno es trabajar para que se mantenga la "posición común como hasta ahora en la UE" para facilitar que pueda haber una "solución política negociada" en Venezuela y que "incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello". Venezuela celebró el pasado 28 de julio unas elecciones presidenciales en las que, según las autoridades, Maduro se hizo con la victoria con poco más del 51 por ciento de los votos, si bien es cierto la oposición reivindicó rápidamente su triunfo. Desde el extranjero también aumenta la presión sobre Maduro a medida que las comunidad internacional insiste en la necesidad de revisar y publicar las actas electorales y que el oficialismo demuestre transparencia y evidencias de su victoria.

Compartir nota: Guardar Nuevo