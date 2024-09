Paola Olmedo, de lo más sonriente tras la durísima entrevista de José María Almoguera contra Carmen Borrego

Una semana después de que Paola Olmedo rompiese su silencio tras su separación definitiva de José María Almoguera en las páginas de la revista 'Semana' y cargase contra Carmen Borrego asegurando que nunca perdonará a la tertuliana que vendiese la noticia de su embarazo sin su consentimiento, su exmarido ha seguido sus pasos y ha concedido una demoledora exclusiva en 'Lecturas' en la que cierra la puerta a una posible reconciliación con su madre. Durísimo, y dejando claro que nadie ha influido en su distanciamiento, el sobrino de Terelu Campos admite que no confía en su progenitora y desvela que no sabe dónde empieza la madre y dónde el personaje, cuestionando si las lágrimas de Carmen en los platós cuando suplica verle son de verdad o porque su programa se lo pide. Además, advierte a la colaboradora que si reclama judicialmente poder ver a su nieto -su hijo Marc, de un año- a quien perderá para siempre es a él. Mucho más 'benevolente' se muestra con Paola, de la que afirma que no va a hablar mal nunca porque es la madre de su pequeño, aunque sí deja claro que no tiene que pedirle permiso para salir con otras personas porque su matrimonio está completamente roto y no hay posibilidades de reconciliación. Una entrevista a la que la esteticien ha reaccionado de una forma de lo más llamativa. Y es que lejos de las caras largas, la seriedad y el agobio que hemos visto en Paola en los últimos meses cada vez que veía una cámara, la exnuera de Carmen Borrego se ha mostrado de lo más feliz ante el ataque de José María a su madre. Y aunque ha asegurado que no va a decir nada sobre este tema, no ha dejado de reír en ningún momento, sin poder contener una carcajada en algún momento. Una actitud que deja entrever que está encantada porque con esta exclusiva José María ha dejado claro que ella no era quien malmetía y torpedeaba la relación madre e hijo como se ha dicho siempre.

