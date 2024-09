Max Verstappen: "Quizá piense en el futuro correr en Aston Martin, pero no ahora"

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aseguró este jueves que quizás piense "en el futuro pero no ahora" una posible marcha en el futuro a Aston Martin tras la contratación por parte del equipo británico del ingeniero Adrian Newey, del que se alegra que busque "nuevos retos", aunque le habría gustado que siguiese con ellos. "Es algo en lo que quizá piense en el futuro, pero no ahora", declaró Verstappen este jueves en rueda de prensa previa al GP de Azerbaiyán sobre la posibilidad de fichar por Aston Martin después de la llegada de Adrian Newey al equipo con sede en el circuito de Silverstone (Reino Unido). El tricampeón mundial de Fórmula 1 reconoció que se entiende "muy bien" con el ingeniero y que le envió un mensaje tras conocerse la noticia, aunque recalcó que le hubiera gustado que siguiera en Red Bull, ya que ha sido el cerebro que diseñó los tres coches con los que se proclamó campeón del mundo. "Siempre he dicho que me hubiera gustado que se quedara, pero estas cosas no se pueden cambiar. Me alegro por la gente que busca nuevos retos", apuntó Verstappen, que destacó que Lawrence Stroll, dueño de Aston Martin, "está esforzándose al máximo" para que su equipo tenga "éxito". Por su parte, el 'Team Principal' del equipo de Fernando Alonso, Mike Krack, indicó horas antes que "la puerta para Max Verstappen siempre está abierta" y que la llegada de Newey les hacía un destino "más atractivo debido a la mayor credibilidad".

