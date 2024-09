Los trabajadores del aeropuerto de Santiago de Chile inician huelga este jueves durante las Fiestas Patrias

Los trabajadores del aeropuerto de Nuevo Pudahuel-Santiago de Chile han arrancado este jueves, desde las 07.00 hora local, una huelga que podría dificultar el traslado de los más de 800.000 viajeros que está previsto que pasen estos días por la terminal aérea de la capital, con motivo del arranque de las Fiestas Patrias en Chile. Las Fiestas Patrias Chilenas, también conocidas informalmente como 'el Dieciocho', son una festividad chilena realizada anualmente los días 18 y 19 de septiembre. Se celebran con el fin de conmemorar la formación de Chile como un Estado nación independiente de la Corona española. En el contexto de esta festividad, se prevé una importante movilización de pasajeros aéreos, con vuelos a destinos a nacionales e internacionales, que se calcula de entre 700.000 y 800.000 personas. La huelga se extenderá durante 30 días, aunque podría terminar antes en caso de un acuerdo entre ambas partes. La propuesta formulada por la empresa fue rechazada por los trabajadores sindicalizados, motivo por el cual están ejerciendo su derecho a huelga desde primera hora de la mañana de este jueves. En concreto, el sindicato solicitaba que se reajuste el salario de los trabajadores de acuerdo con el IPC, ya que lleva sin actualizarse desde 2015, y que se pudiera aumentar el saldo de algunos bonos, como el de almuerzo o colación. En este sentido, cabe señalar que los empleados reciben un bono de 4.000 pesos chilenos (3,84 euros), pero el precio medio de una comida se encuentra en los 9.200 pesos chilenos (8,83 euros). La empresa propuso un aumento de 500 pesos (0,48 euros), que fue rechazado por el sindicato y supuso el detonante para convocar esta huelga. Nueva Pudahuel, la empresa encargada de la gestión del aeropuerto, ha señalado que, con el propósito de proteger la continuidad operacional en el aeropuerto y mitigar eventuales impactos a sus pasajeros, se hará efectivo un plan de contingencia, elaborado a partir de un acuerdo de calificación de servicios mínimos y equipos de emergencia. Se estima que en torno a 136 empleados van a parar su actividad durante esta jornada, aunque desde el sindicato han explicado que no quieren "alarmar" a la gente, ya que no van a impedir que los vuelos salgan. No obstante, han anunciado que habrá manifestaciones en la terminal aeroportuaria. "No vamos a entorpecer pero le pedimos a la gente que venga con al menos una hora más de antelación al aeropuerto", ha explicado el presidente del sindicato, Juan Prado. "Sentémonos a negociar seriamente, que no lleguen a última hora con una oferta. Sentémonos a negociar las necesidades de los trabajadores de la empresa. Necesitamos que se escuche la voz de los empleados", ha sostenido Prado.

Compartir nota: Guardar Nuevo