Los Reyes Felipe y Letizia, descontentos tras la entrevista de Victoria Federica en 'El Hormiguero'. El motivo

Este lunes, coincidiendo con su 24 cumpleaños, Victoria Federica daba el paso definitivo para convertirse en personaje 'mediático' concediendo su primera entrevista en televisión. Dejando a un lado la timidez de la que hace gala en los eventos publicitarios a los que asiste y en los que siempre se niega a atender a las cámaras, la hija de la infanta Elena ha visitado 'El Hormiguero' y ha mostrado su lado más cercano en una divertida charla con Pablo Motos en la que reveló cómo es en las distancias cortas. En el aire, si los Reyes Felipe y Letizia habrían visto el debut de su sobrina en un plató. Y ya tenemos la respuesta. Como ha revelado 'Monarquía Confidencial', los monarcas siguieron atentamente la entrevista de Victoria, y ha trascendido que hubo algo que no ha sentado bien en palacio. Y es que aunque no entró en cuestiones íntimas ni contó nada sobre su familia, sí reveló que cuando era adolescente se sintió "agobiada" por el hecho de que "dos guardaespaldas -escoltas de la Policía Nacional que garantizan la seguridad de la Familia Real- estuviesen detrás de mí todo el día desde el minuto uno que nací". Entre risas, la nieta del Rey Juan Carlos aseguraba que en la actualidad "los adoro" e incluso mantiene contacto con algunos de ellos, a los que saluda cariñosamente cuando se encuentra con ellos. "A veces intentamos vernos cuando me los encuentro por ahí en otros servicios suyos. Me hace tanta ilusión que les abrazo. Y ellos, en plan 'quita, quita, que estoy trabajando'", relataba divertida. Unas declaraciones que no han sentado bien en Zarzuela y que, según fuentes cercanas a palacio, "no se ajustan a la realidad". "Los guardaespaldas cumplen su función, pero ni son niñeras ni tienen que aguantar desprecios como ha ocurrido más de una vez. El trabajo de protección con los hijos de la infanta Elena ha sido complicado y los agentes se han sentido incómodos", asegura 'Monarquía Confidencial', deslizando que la entrevista de Victoria no ha hecho gracia a los Reyes.

