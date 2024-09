LaLiga y Panini presentan la colección de cromos de la temporada 2024-2025, "inherente a la competición"

LaLiga y Panini presentaron este jueves la colección de cromos de la temporada 2024-2025 de LaLiga EA Sports, un surtido de estampas ya "inherente a la competición" que "transmite a los niños y niñas", porque para ambas entidades creen que este tipo de coleccionismo "es una lección de vida" y fomenta la socialización. El presidente de LaLiga, Javier Tebas; el director general de Panini España, Lluís Torrent; y los jugadores Juan Iglesias, del Getafe CF, y Jorge Resurrección 'Koke', del Atlético de Madrid, fueron los protagonistas de la puesta de largo de la nueva colección de cromos de Primera y Segunda División. Las dos grandes novedades de la nueva colección son las secciones 'Baby boom', con los 16 mejores jugadores jóvenes, y 'show', con 15 grandes figuras de la competición, hasta llegar a los 600 cromos que forman la colección. "No hay LaLiga sin Panini, es inherente a la competición y transmite a los niños, y no tan niños. Me acuerdo de un puesto, un carrito, de chuches que vendía los cromos donde yo compraba con mis amigos", señaló Tebas durante la presentación. Para Panini España, "cambiar cromos es una lección de vida". "Primero es saber ahorrar con la paga y también genera socialización", expresó Torrent ante las decenas de asistentes en la sede de LaLiga. "La temporada de la pandemia fue la más crítica y la más dura, pero puedo presumir de tener un equipo fantástico y siempre están inventando cosas. No hay que olvidar que lanzamos unas 60 colecciones cada año, no todo es el fútbol", agregó. Mientras que Koke también echó la vista atrás y relató que recordaba "ir a comprar cromos con la paga" de su abuelo. "Ahora con los peques he vuelto a comprar, todo el día enganchados. Además, conoces a jugadores que sabes menos de ellos", manifestó.

