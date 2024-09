La Bienal reúne a lo mejor del flamenco en un “Caudal” de arte

Fermín Cabanillas

Sevilla, 12 sep (EFE).- La Bienal de Flamenco de Sevilla de 2024 se ha iniciado esta noche con un espectáculo, “Caudal”, sin precedentes, reuniendo en el mismo escenario, en homenaje a Paco de Lucía, a artistas de la talla de Miguel Poveda, Tomatito, Aurora Vargas o Israel Fernández.

Solo una cita que es referencia mundial del flamenco como esta que ha comenzado hoy en Sevilla podría provocar la amalgama de estrellas flamencas durante casi dos horas y media que esta noche ha reunido el Teatro de la Maestranza sevillano, con más de una docena de artistas unidos en el recuerdo a Paco de Lucía, cada uno con su estilo, con su particular forma flamenca de ver la vida.

El que es considerado como mejor guitarrista de todos los tiempos ha sido recordado por las guitarras de Tomatito, Diego del Morao, Antonio Sánchez, David de Arahal, Juan José Suárez ‘Paquete’ y José del Tomate; el cante de Miguel Poveda, Israel Fernández y Aurora Vargas; y el baile de Farruquito.

Todos ellos acompañados en el escenario por los coros de Makarines, Las Zarzanas y Kiki Cortiñas; mientras que Israel Suárez ‘Piraña’ se ha encargado de la percusión.

Y todos se han ido alternando en el escenario, aunque ‘Piraña’ prácticamente ha sido omnipresente en el espectáculo, acompañando a todo aquel que se lo ha pedido, incluso jaleado por el público para que no se marchase a los camerinos sin haber tocado el cajón con todo aquel que se lo pidiese.

Dos horas y media de cita flamenca que han dejado pasajes para recordar, como ver y escuchar a Israel Fernández cantando de pie jaleando a un Farruquito que estaba más a gusto ante un teatro lleno a rebosar, o la emoción de Tomatito recordando cómo de pequeño su padre le ponía lo discos de Paco de Lucía en casa, “y si me dicen de chico que voy a tocar con Paco no me lo habría creído en la vida”. Todo ello, “con todos los respetos a todos los maestros”, ha recalcado.

Posiblemente es lo que pensaría hace muy pocos años ‘José del tomate’, el hijo de Tomatito, que, con 26 años, tiene muy bien asentado el camino para seguir las huellas de su padre, y esta noche se ha llevado no solo los aplausos del público sevillano, sino también su cariño.

Para los más flamencos, además, habrá sido hasta extraño ver a Israel Fernández cantando sin estar acompañando de su sempiterno Diego del Morao, pero solo ha habido que esperar a un poco más de la mitad de la noche para verlos ensamblar voz y guitarra como han hecho por medio mundo el toledano y el jerezano. Diego, por cierto, debe ser el único guitarrista del mundo que toca la guitarra y baila al mismo tiempo. Y, al mismo tiempo, sonríe.

No han faltado en el repertorio algunas de las composiciones más conocidas de Paco de Lucía, como las rumbas ‘Entre dos aguas’ y ‘Manteca Colorá', la seguiriya ‘Luzía’, la bulería por soleá ‘Antonia’ o la bulería ‘Almoraima’.

Ni siquiera el doblete de Miguel Poveda ha podido eclipsar que Aurora Vargas se haya subido esta noche al escenario de la Bienal. Lo de la cantaora y bailaora nacida en el barrio sevillano de La Macarena es de otro nivel, y no solo se ha llevado quizá los mejores aplausos de la noche, sino que ha puesto sobre el escenario lo mejor de las flamencas de toda la vida, aquellas a las que solo les hace falta una guitarra y un micrófono para llenar un teatro, o lo que le echen.

Con las entradas agotadas desde hace semanas, ‘Caudal’ ha sido una propuesta irrepetible para dar el pistoletazo de salida a 25 días de flamenco en los que sevillanos y visitantes podrán disfrutar en distintos espacios de la ciudad de 62 espectáculos, 30 “noches únicas” y 17 estrenos absolutos; todo ello acompañado por un variado programa de actividades que acercarán el arte flamenco a todos los rincones de Sevilla. EFE