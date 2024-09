José María Almoguera justifica su entrevista contra su madre: "Espero que no siente mal porque no es para hacer daño"

Tranquilo, sonriente, y dejando entrever que no se han entendido bien sus demoledoras declaraciones contra Carmen Borrego en la revista 'Lecturas'. Así ha reaparecido José María Almoguera tras arremeter contra su madre en una nueva exclusiva y cerrar la puerta definitivamente a una reconciliación al confesar que no se fía de su progenitora y no se cree sus lágrimas cuando habla sobre su distanciamiento en los platós. Y es que a pesar de que sus declaraciones en la entrevista no dejan lugar a dudas, el nieto de María Teresa Campos ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press que si damos por hecho que ha dejado claro que no habrá acercamiento a su madre por lo menos por ahora "es porque a lo mejor no la habéis leído bien". "¿La habéis leído? Leerla bien tranquilamente y varias veces y ya está. No tengo nada más que decir" ha añadido, afirmando que no cree que su entrevista sea tan dura contra su madre: "Creo que hay más que eso. Creo que deberíais de leerla bien para que veáis en los estados que se ha estado y ya está. No pasa nada, pero leerla bien" ha insistido, justificando que lo que ha hecho no ha sido destrozar a Carmen sino revelar cómo se ha sentido todo este tiempo. Asegurando que se encuentra "bien" y que no se arrepiente de haber dado esta nueva exclusiva, José María ha dejado en el aire cómo se habrá tomado su madre sus declaraciones. "Preguntárselo a ella, yo no tengo nada que decir, todo está en la entrevista. Ya he dicho todo lo que tenía que decir ahí y por eso la he hecho. Muchas gracias" ha sentenciado con una sonrisa. Una exclusiva en la que no solo habla de Carmen sino también de su exmujer Paola Olmedo, con la que ha revelado que no hay posibilidades de reconciliación y de la que dice que no sabía que tenía que pedirle permiso para salir con otras personas. Unas palabras que no sabe cómo habrán sentado a la madre de su hijo Marc, "no tengo ni idea", aunque tampoco parece importarle demasiado porque ha vuelto a reafirmarse en que todo lo que tiene que decir es lo que ha contado en la revista 'Lecturas'. "Yo estoy tranquilo. Ya está, no tengo nada más que decir" ha insistido, reconociendo que aunque por el momento no es algo que se plantee, no cierra la puerta a sentarse en un plató de televisión para hablar de su conficto familiar: "No lo sé, no tengo nada que decir. No tengo ni idea. No creo". Y ha sido al preguntarle cómo cree que habrá sentado su entrevista a su tía Terelu Campos cuando José María ha lanzado un mensaje 'conciliador' a su madre al afirmar que "espero que no le siente mal a nadie, ya está, porque no es una cosa para hacer daño".

