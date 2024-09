El Paris Saint-Germain deberá pagar 55 millones de euros al madridista Kylian Mbappé por salarios pendientes

La Ligue de Football Professionnel (LFP) ha ordenado que el Paris Saint-Germain pague 55 millones de euros al delantero Kylian Mbappé en salarios pendientes que reclamó tras ser traspasado este mismo verano al Real Madrid, según informaron este jueves el periódico deportivo 'L'Équipe' y otros medios de comunicación franceses. La comisión jurídica de la LFP dictaminó que el PSG no había pagado injustamente a su exjugador, flamante incorporación madridista para esta temporada, los componentes salariales que estaban establecidos en un acuerdo complementario a su contrato de trabajo. La suma exigida por el ariete francés está relacionada con los salarios mensuales pendientes de abril, mayo y junio, el último tercio de un pago de bonificación por la última extensión de contrato que Mbappé efectuó con el club parisino, junto a una "bonificación ética". En el litigio, el PSG había invocado un acuerdo verbal para argumentar que no debía dinero al futbolista. En cambio, Mbappé no consideró que se hubiera cumplido ese acuerdo porque su tiempo de juego se había reducido drásticamente tras anunciarse su traspaso al Real Madrid. Mbappé militó en el PSG durante siete años, pero dejó la entidad parisina hace unos dos meses para fichar por el conjunto merengue. Ganó seis veces la Ligue 1 y cuatro veces la Copa de Francia, pero no conquistó la Liga de Campeones, uno de los grandes objetivos del PSG.

