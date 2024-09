El cuerpo de la activista muerta a manos de tropas de Israel en Cisjordania llegará mañana a Turquía

El Gobierno de Turquía ha anunciado este jueves que el cadáver de la activista estadounidense de ascendencia turca muerta la semana pasada tras ser tiroteada por el Ejército de Israel durante una protesta contra los asentamientos en Cisjordania será trasladada el viernes al país, tras los funerales celebrados el martes en territorio palestino. "Los procedimientos para el traslado a Turquía del cuerpo de nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, asesinada de forma deliberada por soldados israelíes durante una protesta pacífica en solidaridad con los palestinos en la Cisjordania a Turquía, han sido completados hoy, 12 de septiembre, por nuestra Embajada en Tel Aviv y nuestro Consulado en Jerusalén", ha dicho el Ministerio de Exteriores turco. "El cuerpo de la fallecida llegará mañana a Turquía", ha detallado, antes de reiterar sus condolencias a la familia y condenad una vez más "este asesinato por parte del gobierno genocida de (el primer ministro de Israel, Benjamin) Netanyahu". "Haremos todos los esfuerzos posibles para garantizar que este crimen no queda sin castigo", ha zanjado. Por otra parte, el ministro de Justicia turco, Yilmaz Tunç, ha anunciado la apertura de una investigación en torno a la muerte de Eygi y ha recalcado que Ankara no se quedará de brazos cruzados ante "un ataque terrorista" por parte de Israel. "Trabajaremos con el relato especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para adoptar medidas inmediatas, establecer una comisión de investigación independiente y preparar un informe", ha señalado. Así, ha detallado que Turquía está preparando planes para incorporar el caso en las acciones legales a nivel internacional contra Israel, incluida la denuncia por genocidio presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). "Seguiremos defendiendo los derechos de Aysenur", ha subrayado Tunç, quien ha incidido en que las autoridades turcas seguirán además defendiendo los derechos de los palestinos y trabajando para poner fin al "derramamiento de sangre", según ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. El Ejército de Israel afirmó el martes tras una investigación que la activista murió "muy probablemente como resultado de un disparo indirecto y no intencionado que estaba destinado a un instigador", en medio de una "concentración violenta" en la que "decenas de palestinos sospechosos quemaron neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas" israelíes. Tras ello, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reclamó "una total rendición de cuentas" por la muerte de Eygi, si bien afirmó que se habría tratado de "un trágico error". "Estoy indignado y profundamente entristecido por la muerte de Aysenur Eygi", destacó, antes de sostener que Israel "debe hacer más para garantizar que incidentes como este no se repiten nunca más". La familia de la activista ha pedido a Estados Unidos una "investigación independiente" argumentando que "dadas las circunstancias del asesinato de Aysenur, una investigación de Israel no es adecuada", mientras que el Gobierno palestino ha condenado "firmemente" la "brutal ejecución" de la joven.

