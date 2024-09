Edmundo González traslada a Sánchez que luchará "para hacer valer la voluntad soberana" de los venezolanos

El candidato opositor venezolano Edmundo González ha hecho saber al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que seguirá luchando "para hacer valer la voluntad soberana" de los venezolanos expresada en las elecciones del 28 de julio, al tiempo que le ha agradecido el interés de España de "trabajar por la recuperación de la democracia" en su país. Así lo ha indicado en un comunicado publicado al término de su encuentro con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, cuatro días después de su llegada a Madrid a bordo de un avión de la Fuerza Aérea tras abandonar a petición propia Venezuela con vistas a solicitar asilo en España. Según ha explicado en su escueto comunicado, ha tenido "una muy grata e interesante conversación" con Sánchez, a quien ha agradecido que se le haya acogido en España junto a su esposa y a quien ha trasladado su "reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país". Asimismo, González, que fue el candidato de la oposición al no poder concurrir en las presidenciales la líder María Corina Machado, ha aprovechado para ratificar al presidente del Gobierno su "determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 8 millones de electores". El veterano diplomático se refiere así a su victoria en las elecciones, proclamada por la oposición y que el Gobierno español no ha reconocido oficialmente aunque tampoco ha validado la victoria de Nicolás Maduro, pero no se ha reivindicado como presidente electo ni tampoco ha pedido a Sánchez que le reconozca como tal, como le reclamó la víspera el Congreso de los Diputados a instancias del PP.

