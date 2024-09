Alejandra Rubio sentencia a José María Almoguera tras su ataque a Carmen Borrego: "Que no cuente conmigo"

Aunque Carmen Borrego no ha tenido fuerzas para sentarse este miércoles en el plató de 'Vamos a ver' tras la demoledora exclusiva de su hijo José María Almoguera cerrando la puerta a una reconciliación y asegurando que no confía en su madre, Alejandra Rubio sí ha cumplido con sus compromisos profesionales y ha reaccionado en directo en el programa presentado por Joaquín Prat a las duras declaraciones de su primo contra su tía dinamitando cualquier posibilidad de acercamiento. Reconociendo que ha tenido que ser "un palo más" para Carmen, la hija de Terelu Campos ha revelado qué le diría a su primo si le tuviese delante: "Le diría que no hay necesidad de esto ninguna. La única, económica, pero tiene una familia que le puede ayudar" ha afirmado muy crítica. "Creo que se equivoca al echarle en cara a Carmen cosas que no están en su mano, porque ella no tiene poder para que no se hable de ciertas cosas en los programas y lo único que ha hecho es decir que no iba a hablar de su hijo y pedir a sus compañeros que por favor no hablasen de él" ha añadido, defendiendo que si su tía no dejó de trabajar en ciertos programas a pesar de que José María se lo pidió en su día -cuando se filtraron los famosos audios de su mujer Paola Olmedo cargando contra la familia Campos- fue porque no pudo: "No siempre puedes elegir cuando estás y cuando no estás, y menos en este trabajo. Hay veces que te lo tienes que comer porque sino igual no vuelves nunca más". "Nosotros (su primo y ella) no lo vemos así porque somos más jóvenes y podemos trabajar en otras cosas, hacer otras cosas, pero Carmen y mi madre pueden tener más miedo porque igual estás hoy y luego no te llaman nunca más en la vida. Es necesidad de trabajar" ha explicado. Alejandra también ha echado en cara a José María que haya hablado de su hijo -Marc, de un año-, y afirmando que "ese tema ya pasa de la raya", ha pedido al joven que fomente su relación con su abuela puesto que el pequeño no es consciente todavía. "Y Carmen nunca ha dicho que vaya a pedir judicialmente nada" ha dejado claro, respondiendo así a las declaraciones del ex de Paola afirmando que si su madre reclama a la justicia poder ver a su nieto, al que no verá nunca más será a su hijo. "Lo único que ve José María son culpas a los demás y a él muy pocas. Culpa a un programa del fin de su matrimonio, pero él ha cometido errores muy gordos con el tema del hospital -cuando engañó a Carmen con el centro médico en el que había nacido su nieto- y otras cosas y no estaría mal que lo admitiese" ha sentenciado. Y poniéndose como ejemplo, la hija de Terelu ha asegurado que a ella se le ha "machacado" en muchos programas y aún así "he sido profesional por encima del todo, y si tengo que estar aquí estoy, y convivimos en amor y compañía". "Y no puedes culpar a un programa del fin de tu matrimonio. Me parece una tontería como una catedral" ha expresado. Afirmando que su primo es "influenciable" aunque él diga lo contrario, Alejandra confiesa que cree que José María está "mal aconsejado" por su entorno en general, aunque considera que si quiere hacerse famoso y colaborar con ciertas marcas, arremeter contra su madre "no es el camino". "Dejé claro el otro día que si iba a ir por este camino conmigo no contase, y sigo pensando lo mismo. Que venda las exclusivas que quiera, que haga lo que le de la gana con su vida, pero destrozar a su madre yo no voy a participar de eso, dice cosas muy duras y no estoy de acuerdo, que no cuente conmigo" ha sentenciado. Además, tras ver las declaraciones que su suegra Mar Flores ha hecho sobre ella y Carlo Costanzia en su última aparición pública, Alejandra ha desvelado que todo está "genial" con la modelo, aunque ha evitado dar detalles sobre cómo es su relación: "No voy a hablar de esas cosas porque ya se expone otra parte de mi familia familia, y todo lo que pueda quiero que quede en privado. Pero veo a Mar guapísima y todo genial". Por último, la nieta de Teresa Campos ha sembrado la duda sobre el sexo del bebé que espera, y aunque todos hemos dado por hecho que es un niño porque lo contaron Marta López y Leticia Requejo en 'TardeAr', podría no ser cierto. "Es un niño porque ellas lo dijeron, pero no tiene por qué ser así. Cuando quiera lo diré" ha zanjado con una sonrisa enigmática.

