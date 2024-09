Ágatha Ruiz de la Prada arrasa en el arranque de la MBFW y desvela qué hay de cierto en que vende su casa de Mallorca

Incondicional de la anteriormente conocida como 'Pasarela Cibeles', Ágatha Ruiz de la Prada ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid en el recinto ferial de IFEMA. Fiel a su espíritu y a sus raíces, la diseñadora -que en esta ocasión ha contado con la ayuda del creativo Carlos Marán- ha presentado una colección original y repleta de colorido en forma de diseños arriesgados solo aptos para las más atrevidas. Una cita muy especial en la que Ágatha contó con el apoyo incondicional de su novio José Manuel Díaz-Patón y de su hija Cósima Ramírez, y en el que además de hablarnos de la gran alegría de su vida -su nieta Deva, hija de su hijo Tristán, que nació el pasado 5 de abril- ha salido al paso de las especulaciones sobre una posible venta de su mansión de Mallorca por supuestos problemas económicos. Algo que es rotundamente falso, como ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press, explicando que la única de sus propiedades que tiene en venta, como ya contó hace varios meses, es su ático dúplex de más de 700 metros cuadrados en pleno Paseo de La Castellana -valorado en 7,8 millones de euros-, ya que ha decidido mudarse a un piso más cercano a su estudio por cuestiones de comodidad. "No vendo de momento la casa de Mallorca, aunque me ha gustado mucho el precio que ha puesto Ana Obregón a la suya (alrededor de 35 millones de euros). No tengo problemas económicos, el problema es que estoy en una edad en la que me tengo que reinventar. Vivo en una casa demasiado grande y me voy a vivir a una casa mucho más cara, pero al lado de mi estudio nuevo" desvela, reconociendo que le da pena vender su ático porque es "divertido y muy bonito". Feliz con su faceta de abuela, a Ágatha se le cae la baba hablando de su nieta Deva, que nació el pasado 5 de abril y que como relata la diseñadora es "una niña buenísima. Es grandísima. Es ideal, tiene cinco meses ahora y es más grande que niños de un año y medio". Y si la pequeña es un "bombón", de su hijo Tristán nos cuenta que es "el mejor padre del mundo. Se ha hecho 40 cursillos, sí, sí. Y es más mono, yo sabía. Se lo llevo diciendo muchísimos años y cuando nació el bebé se lo dije, ¿ves cómo yo te lo había dicho? Pero le ha hecho mucha más ilusión, mucha más de lo que nadie se podía imaginar" asegura. "El mejor padre del mundo, exagerado. Ya demasiado, demasiado, se pasa" bromea. "Llevaba 30 años soñando con ser abuela y ya por lo menos... estoy muy contenta. Y no sabes lo guapa que es. Es que es la niña más guapa del mundo. Es que es una cosa espectacular". Un desfile en el que Ágatha también ha dado su opinión sobre la Reina Letizia con motivo de su 52 cumpleaños. Y a pesar de que confiesa que le encanta la monarca, cree que "cambia mucho y que debería de tener un estilo y atenerse más a él, pero bueno, no me quiero meter con ella". "Es que a mí me acuerdo que una vez me dijo que no le gustaba la moda. Yo no creo que sea verdad, yo creo que sí que le gusta mucho" apunta. Cósima, por su parte, también nos ha hablado de su sobrina Deva: "Es monísima, monísima. Ideal, ideal, es calcadísima a Tristán. Yo estoy entusiasmada, es que no puede ser más mona. No puede ser más mona. Es la bomba de bebé" asegura, confesando que por el momento la pequeña no le ha despertado el instinto maternal porque "tener una sobrina ya es mucho". .

