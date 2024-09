Sarri: "Entrenar a Boca Juniors sería un sueño"

Roma, 11 sep (EFE).- El italiano Maurizio Sarri, exentrenador de Lazio, Nápoles, Chelsea o 'Juve', entre otros, desveló este miércoles que "entrenar a Boca Juniors sería un sueño".

Sarri, a sus 65 años, se ve con fuerza para seguir en los banquillos. No en cualquier club, además, pues el técnico, que dimitió el pasado 12 de marzo del Lazio de manera inesperada, libre desde entonces, aseguró que ir a la Bombonera sería "una experiencia increíble".

"No me veo en mi 'último baile'. Sigo queriendo entrenar y creo que estoy en condiciones de aportar algo. Boca Juniors sería un sueño final, un sueño loco, no sé si realizable. Unos partidos en la Bombonera serían una experiencia única", dijo en una entrevista en 'La Gazzetta dello Sport'.

El carismático entrenador, conocido por su particular faceta fumadora y su rostro serio, reivindicó la experiencia en su profesión, destacando a sus compatriotas Carlo Ancelotti (Real Madrid)y Gian Piero Gasperini (Atalanta) y a los españoles Luis de la Fuente (España) y José Luis Mendilíbar (Olympiacos).

"Ahora están de moda los jóvenes, pero el año pasado las tres copas de Europa las ganaron entrenadores de mi edad: Ancelotti en la Champions, Gasperini en la Europa League y Mendilibar en la Conferencia. Lo mismo digo de De la Fuente, seleccionador de España, campeona de Europa", apuntó.

El mal inicio del Milan del luso Paulo Fonseca le ha colocado en el punto del mira como posible sustituto en San Siro.

"Me parece mal hablar de ello en este momento, hay que tener respeto. Paulo Fonseca es un buen entrenador y un hombre sensato. Está en el inicio de un proceso y es justo que se mantenga la calma. No quiero entrar en estas discusiones", comentó.

Además, Sarri habló del argentino Gonzalo Higuaín, su "delantero centro ideal".

"Cuando llegué al Nápoles, quería irse. Le convencí en cinco minutos: le dije que, con el fútbol que quería proponer, marcaría muchos goles. Higuaín es mi delantero centro ideal, pero lo sería para cualquier entrenador. Top absoluto", sentenció. EFE

tfc/nam