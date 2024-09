Enner Valencia dice que vive al margen de las críticas que recibe en Ecuador

Quito, 10 sep (EFE).- El delantero de Ecuador Enner Valencia dijo este martes, tras anotar el gol del triunfo por 1-0 sobre Perú en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026, que no está al tanto de las críticas que recibió en las últimas semanas en redes sociales, tras el penalti fallado ante Argentina en la Copa América.

"No uso redes sociales, cuando me entero de algo es porque mi familia o un amigo me envían cosas, pero no me entero de lo que la gente dice", comentó en rueda de prensa Valencia, el capitán de la selección ecuatoriana y su máximo goleador histórico, con 42 tantos.

"Me enfoco a entregarme al cien por ciento en la selección, a tratar de dar lo mejor de mí para dar resultados para todo el país. Sabemos que por ahí hay intereses y unos quieren que juegue uno u otro", agregó.

Valencia indicó que este martes se sintió muy bien al jugar sobre la cancha del Rodrigo Paz Delgado de Quito porque pudo escuchar su nombre en numerosas veces, así como el de otros jugadores del equipo.

Reconoció que "es normal que la gente se impaciente" cuando el rival está enfocado en defender y el gol no llega, pero abogó por mantener la calma. "El gol puede llegar en el minuto 1 o en el minuto 90", apostilló.

En este el gol llegó en el minuto 54 en forma de un potente cabezazo de Valencia a corta distancia del arco, tras un centro desde el costado derecho de Alan Franco.

"Cuando marqué lo primero que pensé es en agradecer a mis compañeros por esta concentración que ha sido maravillosa. Ha sido mi agradecimiento para todos ellos", indicó Valencia.

"Cuando no marcas te vas frustrado a casa, y eso ha pasado en muchos partidos, pero hay que seguir enfocado. Tanto el cuerpo técnico como mis compañeros me dieron mucha confianza para seguir representando a todo un país. Aquí en el estadio siempre apoyaron y para ellos son estos tres puntos", añadió.

Valencia agradeció el apoyo que le dio desde un inicio el nuevo seleccionador de Ecuador, el argentino Sebastián Beccacece, que no dudó de él para comandar nuevamente el ataque de la Tri.

El ariete ecuatoriano se quedó sorprendido al saber que hacía cerca de seis años que no anotaba con la selección en Quito.

"A pesar de tantos partidos que no había podido marcar en Quito ante nuestra gente, hemos podido clasificar a Mundiales. Cuando el grupo suma, lo individual se queda atrás. Me encantaría anotar en todos los partidos, pero si no me voy feliz de que marquen otros compañeros y ganemos", manifestó.

El delantero del Internacional brasileño se mostró satisfecho por el nuevo triunfo de la selección en eliminatorias y abogó por seguir este camino para llegar a jugar una nueva Copa del Mundo. EFE

