El teatro Cervantes, el único español en el Reino Unido, anuncia su cierre

Londres, 11 sep (EFE).- El Cervantes Theatre, primer y único teatro español en el Reino Unido, anunció este miércoles su cierre tras más de siete años de vida al no haber hallado recursos económicos para seguir en funcionamiento.

Pese a haberse consolidado como una referencia en la promoción de la cultura española y latinoamericana en Londres, los fundadores y directores del teatro, Jorge de Juan y Paula Paz, reconocieron en una rueda de prensa que el Cervantes "ha de cerrar sus puertas por falta de apoyo económico".

Fundado en 2016, el recinto ubicado en el barrio de Southwark londinense ha programado 106 obras de teatro, conciertos y eventos, y producido 15 obras de teatro, y ha atraído a más de 11.000 estudiantes y profesores de español de 611 colegios y 47 universidades del Reino Unido, Irlanda y Bélgica.

En una rueda de prensa que no se pudo celebrar en el mismo teatro porque ya ha cerrado sus puertas, Paz insistió en que no entienden cómo puede ser posible que el apoyo necesario "no haya llegado a tiempo".

De Juan consideró que se necesitaría "un milagro" para que el Cervantes pudiese volver a abrir, pero a estas alturas ya no cree en milagros.

"Si hubiera una llamada mañana, ni siquiera pasado mañana, podría a lo mejor solucionarse, aunque sería muy difícil porque habría que hablar con los propietarios del espacio", dijo.

Los fundadores reconocieron que han sido años difíciles para la industria cultural en el Reino Unido, especialmente por el Brexit y la pandemia, por lo que la subsistencia se convirtió en una "pelea diaria" en la que contaron con el apoyo de algunas instituciones y personas.

Destacaron la labor de Acción Cultural Española, que aportó una financiación anual de en torno a los 80.000 euros, así como la de Arts Council Englad y el Southwark Council.

Paz cifró en unos 200.000 euros anuales, como mínimo, la cantidad de dinero que necesitaría el teatro para seguir en funcionamiento, principalmente para cubrir los gastos que supone mantener la infraestructura del Cervantes, que tenía un centenar de butacas y atraía a un público mayoritariamente británico (un 60 %).

La directora, que destacó el "poder transformador" de las artes escénicas, opinó que con el Cervantes desaparece un "faro cultural" en lengua hispana dentro del Reino Unido.

De Juan recordó el caso de una pareja de jubilados británicos que acudían a todas las funciones, que uno de ellos se encargaba de traducir, gracias a sus conocimientos de español, a su mujer.

El Cervantes partió de un sueño, el que De Juan compartió hace 38 años con el legendario actor inglés Derek Jacobi: abrir un teatro en español en la cuna de Shakespeare.

La Spanish Theatre Company, fundada por De Juan, Paz y Andy Dickinson, fue el germen del Cervantes, que comenzó sin una sede fija para acabar ocupando un coqueto local en Southwark, en pleno corazón cultural de Londres.

Con la ayuda de cinco albañiles que venían de Moriles (Córdoba, España) cada vez que se reunía algo de dinero, construyeron un recinto por el que han desfilado grandes nombres de la dramaturgia española actual (Juan Mayorga, José Sanchís Sinesterra) y clásica (García Lorca, Lope de Vega).

"No era tan complicado (haber seguido abiertos), pero se han juntado una serie de elementos que no lo han permitido. Podían haber entrado varias instituciones con muy poquito dinero cada una para haberlo solucionado", subrayó De Juan.

Puestos a elegir, Paz afirmó que se queda con un grato recuerdo de la representación de la zarzuela 'Black el Payaso', que supuso un hito escénico en Londres, y De Juan destacó su orgullo por haber "podido trasladar el universo lorquiano al Reino Unido". EFE

