(Crónica) Países Bajos empata con Alemania y Harry Kane marca un doblete a Finlandia

La selección neerlandesa masculina de fútbol ha empatado (2-2) este martes en casa ante Alemania dentro del Grupo A3 en la Liga de Naciones, mientras que Georgia ha ganado por 0-1 en su visita a Albania en el Grupo B1 e Inglaterra ha batido, gracias a un doblete de Harry Kane, por 2-0 a Finlandia en el Grupo B2. En el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, apenas minuto y medio tardó el equipo local en abrir el marcador. Con el central alemán Jonathan Tah fuera de sitio, un pase en largo del portero de Países Bajos lo tocó Brian Brobbey con el pecho y Ryan Gravenberch filtró un balón a la carrera, para que Tijjani Reijnders aprovechase tanto espacio. El centrocampista del AC Milan llegó raudo al área rival y batió por bajo a Marc-André ter Stegen. Sin embargo, Alemania se recompuso y generó peligro hasta conseguir el 1-1 en el 38', obra de Deniz Undav tras un fallo del defensa 'oranje' Matthijs de Ligt en la salida de balón. Jamal Musiala robó ese esférico y pasó a Undav, y éste a Florian Wirtz, cuyo tiro con la diestra fue repelido por el guardameta Bart Verbruggen; atento al rechace, Undav marcó con la zurda. Justo antes del descanso, la 'Mannschaft' hizo el 1-2 a raíz de un pase cruzado de Robert Andrich hacia la zona del lateral izquierdo. En escorzo centró David Raum y, aunque Undav no llegó al remate, a su espalda Joshua Kimmich empujó a la red. En la reanudación, Países Bajos mejoró con los cambios y pronto logró el 2-2; Xavi Simons filtró un pase a Brobbey, que dentro del área se zafó de Nico Schlotterbeck y asistió hacia atrás, para que Denzel Dumfries anotase a bocajarro. Los pupilos de Ronald Koeman y los de Julian Nagelsmann tuvieron más ocasiones, pero no acertaron y la igualada dejó a ambas selecciones con cuatro puntos en su grupo. Lideran los teutones por mejor diferencia de goles que los neerlandeses (+5 vs +3); en el otro duelo, hubo empate a cero entre Hungría y Bosnia-Herzegovina. En la División B, sobre el césped de Wembley, dos tantos de Kane durante la segunda mitad dieron el triunfo a los anfitriones ante Finlandia. Era el partido número 100 del delantero del Bayern de Múnich con los 'Three Lions' y lo festejó anotando su doblete con botas doradas. Con seis puntos de seis posibles, el conjunto inglés ocupa el segundo puesto de su grupo. En el liderato está Grecia con mejor decalaje de goles, tras vencer por 0-2 a Irlanda gracias a una diana de Fotis Ioannidis (min.50) y a otra de Christos Tzolis (min.87). Mientras, en Tirana, un solitario gol del centrocampista 'granota' Giorgi Kochorashvili (71') otorgó el triunfo a Georgia. Este resultado puso a los georgianos con seis puntos en el liderato; están perseguidos por Albania y República Checa, ambos conjuntos luciendo tres puntos después de la victoria checa por 3-2 frente a Ucrania. Además, en la División C, Macedonia del Norte derrotó por 2-0 a Armenia y se aupó al liderato del Grupo C4, teniendo ahora cuatro puntos. Con tres puntos aparecen los armenios y también Letonia, que superó por 1-0 a Islas Feroe con un gol de Renars Varslavans (min.64). Por último, en la División D, solo se dipsutó un encuentro y fue dentro del Grupo D2. El centrocampista Ryan Camenzuli marcó la única diana justo antes del descanso y con ello Malta ganó a Andorra. Sin embargo, Moldavia se mantiene líder por mejor diferencia de goles.

