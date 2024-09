Carmen Almoguera reacciona a las demoledoras declaraciones de su hermano José María contra su madre

Nuevo frente abierto para la familia Campos después de que José María Almoguera haya confirmado que los rumores que llevaba días circulando sobre una inminente entrevista eran ciertos. Y tras asistir a su primer evento público y posar ante las cámaras, y entrar por teléfono en '¡De Viernes!' para recordar a María Teresa Campos en el primer aniversario de su muerte -una comentadísima intervención en la que no quiso saludar a su madre, presente en el plató- protagoniza la portada de la revista 'Lecturas' con una demoledora exclusiva en la que cierra las puertas a una reconcilación con Carmen Borrego. Dejando claro que la relación está "rota", José María confiesa que no "confía" en su madre, que no se cree sus lágrimas, y que no sabe dónde empieza su madre y dónde el personaje. Además, advierte a la colaboradora que si reclama judicialmente ver a su nieto Marc (1), perderá a su hijo "para siempre". Durísimas declaraciones que habrían dejado destrozada a Carmen, que habría roto a llorar al enterarse de que José María no quiere saber absolutamente nada de ella, y a las que su hermana Carmen Rosa Almoguera ha reaccionado con tranquilidad e indiferencia. Continuando con su rutina al margen de este nuevo y doloroso ataque de su hermano contra su madre, la hija de Carmen Borrego ha preferido guardar silencio y no revelar cómo se encuentran ni si le ha pillado por sorpresa esta exclusiva. Intentando sonreír en este complicado trance, la nieta de Teresa Campos tampoco ha respondido a la pregunta de si ha hablado con su madre ni cómo se ha tomado que su hijo no se fíe de ella y asegure que no sabe donde empieza su madre y donde acaba el personaje.

