Alma Bollo reaparece radiante tras convertirse en mamá por segunda vez

El pasado 16 de agosto, y tras un embarazo complicado en el que ha tenido que guardar reposo durante varias semanas, Alma Bollo se convertía en mamá de su segundo hijo; un niño llamado Miguel -igual que su papá, un joven anónimo con el que la hija de Raquel Bollo mantiene una discreta relación desde hace varios años- que pesó 4,100 kg y midió 54 centímetros. Tras pasar las primeras semanas de vida de su bebé en Algeciras -donde nació el pequeño-, la exconcursante de 'Supervivientes' y su familia han regresado a Sevilla y poco a poco se adaptan a su nueva realidad siendo cuatro. Recuperadísima, Alma ha revelado encantada que en solo 15 días ha perdido 14 de los 22 kilos que ganó en el embarazo. "Yo me veía y no creía que hubiera engordado tanto, tanto como para que sean 22 kilos. Lo cierto es que el peso marcaba 22 kilos más. Claro, después lo comprendí. Teniendo en cuenta los 54 centímetros que ha medido el niño, 4 kilos y 150 gramos que ha pesado, la retención de líquidos, que tenía los tobillos como elefantes... pues lo comprendí. Yo habia pesado 82 kilos" ha relatado, reconociendo que está "mega, mega contenta" porque tras pesarse ha descubierto que ya está en 67,9 kilos, tan solo 8 por encima de su peso habitual. No todo es bueno en esta nueva etapa, ya que como ella misma ha confesado a través de sus redes sociales, la falta de descanso por las noches a causa de la lactancia materna a demanda de Miguel Jr. le está pasando factura y está agotada. Y no es la única, puesto que su hija mayor, Jimena, hasta ahora hija única, también se está "adaptando a la vida de 4 aquí en casa. Es todo muy nuevo, tenemos que adaptarnos los unos a los otros" ha confesado. Tras sincerarse con sus seguidores en Instagram, Alma ha reaparecido radiante ante las cámaras de Europa Press durante uno de sus primeros paseos con su bebé por las calles de Sevilla, y nos ha contado cómo lleva su reciente maternidad: "Estoy muy bien, muchas gracias. Después de todo este tiempo en Algeciras ya he llegado a Sevilla y la verdad que muy contenta. Así que nada, vamos a dar un paseo en familia, con amigos y súper bien". Presumiendo orgullosa de su pequeño Miguel, la hija de Chiquetete ha revelado que aunque "de momento vamos bien, recuperándome", todavía "me queda, me queda", para volver a su peso previo al embarazo. "Pero estoy en el proceso" añade, confirmando que se está cuidando para volver a ser la de siempre cuanto antes. Y aunque todavía es pronto y no sabe dónde ni cuándo bautizará a su hijo, Alma sí tiene claro quienes serán los padrinos. "Son personas, son amigos, como yo siempre digo. Al final la familia es familia, entonces siempre van a tener un papel. Así que yo siempre elijo a amigos que al final son como familia, ¿no? Las que tú eliges. Pero ya están, desde el minuto uno" apunta, sin dar detalles sobre si se trata de algún rostro conocido. Por último, la influencer se ha pronunciado sobre la mudanza de Isabel Pantoja a Madrid: "Pues nada, yo me alegro muchísimo de que le vaya súper bien, que siga cantando, que siga llenando, que siga haciendo, pues eso. Isabel Pantoja lo que todo, lo que, o sea, lo que empaqueta, ¿no? Todo el nombre de Isabel Pantoja al final y, oye, pues me alegro muchísimo que vuelva a la capital, que vuelva a resurgir y a hacer vida, por supuesto".

