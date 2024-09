Torres, ante la visita de Feijóo a Canarias, acusa al PP de "estar permanentemente enredando" con la reforma migratoria

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de "están continuamente enredando" en la gestión de la crisis migratoria en Canarias. Torres se ha expresado así en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press al ser preguntado por la visita este martes del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Canarias para intentar cerrar una propuesta con el Gobierno canario. Torres ha cuestinado la voluntad del PP de buscar un acuerdo y se ha preguntado si cuando se disponga de la información de los recursos existentes en cada comunidad autónoma para la acogida de menores no volverán "a nuevas peticiones y enredos". "Ahora se habla de una propuesta de simulación, y no es fácil saber exactamente los recusos que hay y los que debiera tener cada comunidad autónoma, pero mi pregunta es, si le decimos sí a esa simulación, ¿ya tenemos el sí del Partido Popular o tendrá nuevas peticiones, nuevos requerimientos?", ha argumentado Torres. Asimismo, ha reprochado a los propulares que se "intente señalar" a los grupos parlamentarios que votaron el 23 de junio a favor de tramitar la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes. "Bildu votó a favor, el PNV igual, Esquerra lo mismo, hay tres comunidades predididas por el PSOE y votaron si, y quien votó no a una propuesta en la que se se ha trabajado ocho meses fue al Partido Popular", ha añadido el titular de Política Territorial. CRÍTICAS POR EL USO DE CUARTELES Respecto al rechazo del Cabildo de Tenerife a la propuesta del Ministerio de Defensa de utilizar el cuartel del Cristo y el Polvorín Tabares, como centros de atención para menores migrantes no acompañados, Torres ha recordado que fue precisamente la presidenta del Cabildo Rosa Dávila "quien los ha pedido". "Lo que ha habido es un informe oficial de la ministra sobre las instalaciones militares que el Gobierno ha entregado en los años 20, 21, 22 y 23 a Canarias y aquellas dos susceptibles de poder entregarse, el resto tienen armamento y no pueden ser utilizadas, pero en cualquier caso, es una petición que hace el Gobierno canario", ha reiterado Torres. Por ello ha insistido en la necesidad de modificar la ley porque, "no es justo que (los menores inmigrantes que lleguen a territorios frontera), sean una competencia autonómica y quedará para la historia que cuando se podía haber avanzado por fin en un trámite parlametnario, el principal partido de la oposición que tiene la presidencia de 12 comunidades votó no". Respecto al informe que está elaborando el Ministerio de Juventud e Infancia sobre los recursos disponibles en cada comunidad autónoma para la atención de los menores, el ministro ha admitido que "es una información necesaria pero no sencilla" para "tener una foto realista de cómo está la situación a día de hoy". No obstante, ha insistido en que esa información "se va a poner sobre la mesa y se caminará para sacar adelante la reforma", aunque, según ha añadido, "no es óbice para que no se hubiese aprobado el 23 de junio , porque ahí está la clave fundamental de la cuestión".

