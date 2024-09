Rebeka Masárová se despide en primera ronda de Monastir

La tenista española Rebeka Masárová ha caído esta madrugada por 4-6, 7-6(4) y 6-3 ante la turca Zeynep Sonmez en la primera ronda del torneo de Monastir (Túnez), de categoría WTA 250 y que se está disputando sobre pista dura, y se despide así del certamen. Masárová empezó el partido con un 30-40 a su favor y, aunque no lo aprovechó, mandó un aviso a su rival. No en vano, la nacida en Basilea materializó el 'break' en el tercer juego (2-1), pero no lo consolidó y Sonmez volvió a tomar la delantera en el marcador (2-3). Tras rozar otro quiebre en el séptimo juego, Masárová sí lo logró en el noveno (5-4) y justo a continuación se adjudicó la primera manga al saque. En el segundo set, después de que ambas defendiesen sus primeros servicios, las roturas, tres por cada banda, condenaron al parcial al 'tie-break'. En la muerte súbita, Sonmez se mostró más fiable y, en su segunda oportunidad, cerró la manga a su favor. En el definitivo parcial, Masárová se vio 3-1 abajo tras perder sus dos primeros servicios -y quebrar uno de los de su adversaria- y ya no pudo remontar, cediendo en la tercera pelota de partido de la jugadora otomana.

