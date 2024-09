Primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras sufrir un microinfarto: "No puedo dar explicación a lo que me ha pasado"

Este domingo saltaba la noticia: Jesulín de Ubrique había sufrido un microinfarto cuando se encontraba pasando unos días de vacaciones con su mujer María José Campanario en El Rincón de la Victoria, Málaga, y había sido ingresado en un hospital malagueño. Todo sucedió durante la madrugada del sábado, cuando el torero sintió un fuerte dolor en el pecho y en la espalda que le hizo acudir de inmediato a Urgencias pensando que se trataba de algo muscular. Tras realizarle las pruebas pertinentes, se confirmaba que se trataba de un microinfarto que por suerte ha quedado en un gran susto, puesto que tras varias horas en observación recibía el alta hospitalaria. "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación. No te puedo decir nada más. Ha sido un susto, pero no es nada grave. Ten en cuenta que es un tema muy personal, pero lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien" revelaba María José al diario 'La Razón' tras salir a la luz el problema de salud de su marido. Y ahora ha sido Jesulín el que ha reaparecido ante las cámaras y ha revelado cómo se encuentra a su llegada a su casa en Arcos de la Frontera. "Los médicos me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza que he podido actuar. Es una situación que desconocía y en la que nunca me había visto, por eso ahora me voy a poner en mano de los profesionales para que busquen el origen" ha explicado todavía asustado por lo sucedido. Como reconoce, lleva una "vida sana y normal" y no se explica lo que ha podido pasar para sufrir un microinfarto: "Soy una persona que se cuida, hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma, tampoco como antes, pero tengo buen peso y no puedo dar una explicación de lo que ha pasado... ha sido una cosa horrible", ha confesado. "Me trasladaron al Carlos Haya y como no entiendo qué podía pasar, llamamos al cardiólogo para que me haga todo tipo de pruebas y ver lo que había pasado. No sé qué es lo que me ha pasado. Algo raro ha tenido que ser porque la presión que tenía, el dolor que empezó desde que me empecé a sentir mal desde las diez de la noche, y a las tres y media no podía más... Era un dolor... Voy al hospital, y me van a hacer distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar. No le doy explicación" ha añadido con sinceridad. Asegurando que es una "persona tranquila" y que no sabe cuál ha podido ser "el detonante" del microinfarto, Jesús ha revelado que ha decidido "ponerme en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico, y si hay algún problema poder solucionar". "Agradecer a tanta gente que ha llamado y demás. He estado hablando con mi familia, les ha mantenido informados y que estuvieran tranquilos, y a expensas de lo que me digan. Mi madre, mis hijos, mis hermanos están preocupados" ha confesado, agradeciendo las muestras de cariño que ha recibido en las últimas horas.

