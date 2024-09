Los reyes y don Juan Carlos coincidir de nuevo en un funeral en 24 horas

Los reyes, Felipe y Letizia, han coincidido con el rey emérito en la iglesia de los Jesuitas de Madrid, en un nuevo funeral que ha reunido a parte de la familia en menos de 24 horas. En esta ocasión la misa ha sido en honor a don Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, fallecido el pasado 18 de agosto y ha tenido lugar un día después del funeral por Juan Gómez-Acebo al que no faltaron los actuales monarcas, los eméritos y el resto de la familia Borbón a excepción de doña Elena y Juan Valentin Urdangarin. Don Juan Carlos ha llegado sólo unos minutos antes que don Felipe y doña Letizia, y nada más bajarse del vehículo ha sido recibido por uno de los hijos del difunto, con quien ha mantenido una charla distendida que incluso le ha provocado una sonrisa. El emérito ha viajado ex profeso a España con motivo de estas dos tristes fechas señaladas en su calendario. Los reyes de España han hecho su aparición minutos antes de las ocho de la tarde y lo han hecho vistiendo de luto riguroso. En esta ocasión, el outfit escogido por doña Letizia ha sido algo más sobrio en lo que a complementos se refiere, respecto al look que lució en la misa por Juan Gómez-Acebo. Mientras que el domingo llamó la atención el impresionante collar de perlas, esta vez ha destacado el broche de La Peregrina, que ya lo lució en el funeral por Fernando Gómez-Acebo el pasado mes de abril. A las exequias por Fernández de Araoz y Marañón también ha acudido su hermana Piru Urquijo, abuela paterna de Teresa Urquijo, mujer del alcalde de Madrid. Precisamente el edil madrileño también ha asistido a la misa, destacando la ausencia de su esposa. Los duques de Huéscar también han estado en la misa, cabe recordar que Sofía Palazuelo es sobrina nieta del difunto. Bruno Gómez-Acebo y su mujer, Bárbara Cano, Simeón de Bulgaria, Xandra Falcó, Blanca Suelves o Cristina Valls Taberner también se han dado cita allí.

