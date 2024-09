La Casa Blanca afirma que las declaraciones de Vance sobre migrantes haitianos son "peligrosas"

La Casa Blanca ha asegurado este martes que las declaraciones del candidato republicano a la Vicepresidencia de Estados Unidos, J.D. Vance, sobre el abuso y daño a mascotas por parte de migrantes haitianos en la ciudad de Springfield, Ohio, son "peligrosas". "Lo que nos preocupa profundamente es que ahora hay personas electas del Partido Republicano impulsando otra teoría de conspiración más que simplemente busca dividir a la gente basándose en mentiras y, seamos honestos, en el racismo", ha indicado el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Kirby ha asegurado que este tipo de desinformación es "peligrosa", ya que puede haber gente que se crea estos hechos, "por ridículo y estúpido que sea". "Y podrían actuar de tal manera que alguien pueda resultar herido", ha dicho, según ha recogido la cadena NBC News. Esto se produce después de que J.D Vance se haya hecho eco de desinformaciones que circulan en redes sociales sobre migrantes haitianos que presuntamente se comen mascotas y animales salvajes una vez que entran por la frontera estadounidense para sobrevivir. "Hace meses, planteé la cuestión de los inmigrantes ilegales haitianos que agotan los servicios sociales y, en general, causan caos en todo Springfield, Ohio. Los informes muestran que personas que no deberían estar en este país han secuestrado y se han comido mascotas de la gente", indicó en la víspera. El republicano Jim Jordan también ha hecho referencia a estas informaciones no confirmadas. "Cuando el presidente Trump estaba en el cargo: la frontera estaba segura y los inmigrantes ilegales no se comían a sus mascotas", ha indicado en un mensaje en la red social X. Los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, se verán las caras este mismo martes en el primer debate televisado entre ambos de cara a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

