Edmundo González, dispuesto a luchar "hasta el final" por su compromiso con Venezuela

Madrid, 10 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Edmundo González, que ha pedido asilo político en España, se mostró hoy dispuesto a luchar "hasta el final" por la democracia en Venezuela, en un mensaje que la oposición antichavista interpreta como una respuesta frente a las "dudas" sobre su futuro lanzadas por Nicolás Maduro.

"Quiero corroborar el compromiso inquebrantable que asumí, hago llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia en Venezuela", señaló el excandidato presidencial en un breve mensaje leído por su hija Carolina ante cientos de opositores venezolanos concentrados frente al Congreso español.

"La voluntad del pueblo tiene que ser respetada, (la líder opositora) María Corina Machado y yo nos comprometemos a seguir en la lucha hasta alcanzar los objetivos, hasta el final". "No desmayen que no los desfraudaré", concluyó el mensaje, recibido entre aplausos y proclamas por los manifestantes, en el que González agradece también el Gobierno español por "brindarme apoyo".

Un mensaje que, según Leopoldo López, "ratifica su compromiso como presidente electo de todos los venezolanos" y "despeja dudas" sembradas por Nicolás Maduro.

"Comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y su nueva vida", dijo hoy Maduro sobre la decisión de Edmundo González de asilarse en España.

Maduro, agregó López, ha tratado de "sembrar la duda de que Edmundo González claudicó en la lucha; no, hoy escuchamos claramente que Edmundo González asume su responsabilidad como presidente electo", insistió.

No obstante, agregó, "sabe que el camino hasta el 10 de enero -fecha de la toma de posesión presidencial- no es una linea recta, que hay obstáculos, pero ya lo dijo Corina, que Edmundo esté fuera no significa que puedan torcer la realidad de lo que paso en las elecciones".

"Entramos en otra fase, la fase del reconocimiento, para que en Europa y otros continentes reconozcan al presidente que tiene la legitimidad", dijo por su parte del exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

A la concentración antichavista acudió también el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, que exigió "el reconocimiento inmediato de todas las naciones democráticas de Edmundo González como presidente de Venezuela" para "lograr la expulsión del tirano Maduro y hacer pagar a todos sus cómplices lo que han hecho a Venezuela, también los cómplices españoles".

Arropada por varios dirigentes opositores, Carolina González asistió en el Congreso español al debate de una propuesta de la derecha para reconocer a su padre como presidente electo de Venezuela.

Aunque la proposición no de ley no tiene ninguna trascendencia jurídica, sí la tiene a efectos de reconocimiento parlamentario, ya que obliga al Congreso a posicionarse y en este caso se trata de una cuestión clave del debate político nacional.

La iniciativa, presentada por el conservador Partido Popular, pide además el fin de la represión contra las protestas, la liberación de los presos políticos y que se contribuya a la seguridad personal de Machado y González Urrutia, al tiempo que solicita que el Ejecutivo lidere el reconocimiento de González en las instituciones europeas, con el objetivo de que el 10 de enero de 2025 tome posesión como presidente de Venezuela.

La propuesta, según lo previsto, saldrá adelante este miércoles en el Parlamento español con el apoyo de los nacionalistas vascos, que son aliados del Gobierno de Pedro Sánchez y que, en esta ocasión, dejarán en minoría a los socialistas.