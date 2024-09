Detenida una mujer en Villalba (Madrid) por apuñalar a su novio, que no quiso presentar denuncia

La Guardia Civil arrestó ayer por la mañana a una mujer colombiana de 30 años acusada de apuñalar en el pecho a su novio, de 33 años y de la misma nacionalidad, en el municipio de Collado Villalba, ha informado a Europa Press un portavoz de la Comandancia de Madrid. Los hechos tuvieron lugar alrededor las 07.30 horas en una vivienda situada en la calle La Venta. Tras varias llamadas de los vecinos, hasta el lugar acudieron agentes de la Guardia Civil, que comprobaron que dentro de esa vivienda había un hombre herido. Por ello, avisaron al Summa-112, que a su llegada atendieron a la víctima. Presentaba una herida de arma blanca en el tórax, por lo que evacuaron al hospital en una ambulancia de soporte vital básico. Sus heridas no revestían gravedad. La mujer aseguró que apuñaló a su pareja con un cuchillo de la cocina durante una reyerta por celos y que estaba arrepentida, ha publicado hoy el diario 'El Mundo'. Los agentes arrestaron a la mujer por un presunto delito de lesiones en el ámbito familiar, pero el herido no quiso presentar denuncia. No hay denuncias por malos tratos entre la pareja.

