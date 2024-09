Para sorpresa de propios y extraños, y confirmando su intención de convertirse en 'personaje' del papel couché, José María Almoguera entraba en directo por teléfono en '¡De viernes!' para homenajear a María Teresa Campos en su primer aniversario de muerte, con Carmen Borrego y Terelu Campos presentes en el plató del programa. Una llamada en la que el nieto de la recordada presentadora no saludaba a su madre y en la que dejaba claro que no tenía nada que decirle porque no era "el momento". Sin embargo, y como la propia Carmen revelaba minutos después, su hijo le había mandado un mensaje para disculparse por su frialdad, desatando así los rumores de reconciliación después de meses distanciados. Algo que por el momento no ha sucedido, puesto que como ha desvelado la tertuliana este martes en 'Vamos a ver', nada ha cambiado en la relación con su hijo desde el mensaje que le mandó hace cuatro días. "Nunca se me pasó por la cabeza que fuese a entrar en el programa, y al ver una posibilidad de tener una relación con él, un 'hola' o un 'adiós' me hizo desbordarme" ha comenzado, defendiendo a su hijo de las críticas por no haberla saludado siquiera: "Entiendo perfectamente que no era el momento y le apoyo. Él dijo 'buenas noches a todos', no dijo 'buenas noches a todos menos a mi madre'. Los presentadores le dijeron ¡quieres decirle algo a tu madre', y él dijo 'no es el momento', pero recibí un mensaje que me valió de mucho, que no lo he hecho público y no lo voy a hacer" ha expresado. "La relación está igual" ha asegurado, revelando que al igual que este último mensaje ha habido otros de los que no va a hablar porque "creo que la única manera de que haya ese acercamiento es que esa conversaciones se sigan manteniendo en privado". Sin embargo, sí ha contado un detalle muy significativo con el que José María podría haber dado un paso de gigante de cara a una posible reconciliación. Como ha relatado, cuando falleció María Teresa, su hijo le dijo que quería una foto en concreto de cuando era solo un niño de la mano de su abuela. Una instantánea que Carmen buscó por todas partes sin éxito y que sin embargó encontró en la casa de la presentadora de Málaga este verano. Y al verla no dudó en mandarle un mensaje a su hijo con la instantánea, sin obtener respuesta. Sin embargo, es la imagen que el joven ha compartido en redes sociales para homenajear a su abuela con motivo del primer aniversario de su fallecimiento. Algo que ha hecho ilusión a la tertuliana. Muy cauta, Borrego ha reconocido que su reconciliación con su hijo pasa por su acercamiento con los demás miembros de su familia, con los que José María rompió hace meses y con los que en ls últimas semanas vuelve a tener relación: "Espero que el ultimo eslabón de la familia de ese acercamiento sea su madre, lo espero ansiadamente" ha admitido. "La esperanza no la he perdido nunca, y el paso que ha dado para hablar de su abuela es un paso positivo aunque se equivocara en no saludarme, aunque creo que lo que no quiso fue tener una conversación pública conmigo y lo apoyo porque no era el momento" ha insistido, asegurando que la "única manera de que esto llegue a buen puerto" es que sus conversaciones con su hijo sen privadas aunque el joven haya cambiado de opinion y ahora quiera ser personaje mediático. A pesar de que no quiere hablar de su conflicto familiar, Carmen ha confesado que todavía no entiende cómo han llegado a este punto porque no sabe qué pudo pasar para que su hijo y Paola Olmedo arremetiesen en una exclusiva contra ella: "Ya me gustaría a mí tenerlo claro, saber exactamente qué ha ocurrido. Creo que dialogar no es malo, había buena relación y yo solo me fui a Supervivientes". "Yo no soy la que ha empezado esta guerra, desde el principio no la he querido. Mi opción es intentar que esto se solucione en beneficio de todos, que las aguas vuelvan a su cauce" ha sentenciado. Y aunque afirma que quiere que José María y Paola tengan buena relación porque eso beneficiará a su nieto, que es lo que más le importa del mundo, Borrego no ha dudado en lanzar una advertencia a su exnuera tras sus últimas declaraciones asegurando entre risas que no tiene nada que contestar al mensaje que le ha enviado para reunirse e intentar solucionar sus diferencias en privado. "Yo no me río porque a mí nada me hace gracia desde hace mucho tiempo. Y mi paciencia tiene un límite. No tengo nada más que decir" ha zanjado muy enfadada. ¿Estallará pronto la guerra entre Carmen y la exmujer de su hijo?

