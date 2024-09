Yon González aclara que quiere seguir manteniendo su vida personal fuera del foco mediático

Hace unos meses, los medios argentinos anunciaron que Yon González se convertirá en padre por primera vez junto a la modelo argentina Magali Aravena. Una información que llamaba especialmente la atención en España ya que nunca han trascendido detalles de la vida personal del actor. Este viernes podíamos hablar con él y, con la naturalidad y el respeto que siempre le han caracterizado, salía del paso cuando le preguntábamos por su futura paternidad asegurando que "nunca he hablado de mi vida privada y no lo voy a hacer nunca, porque lo importante creo que es hacer una carrera donde la gente realmente empática te conozca personalmente". Por otro lado, el actor reflexionaba sobre lo difícil que ha sido hacerse un hueco en el mundo de la interpretación, desvelando que "fácil no ha sido", pero que "he tenido mucha suerte, también, pero que me la he trabajado". Orgulloso de todos los trabajos que lleva en sus espaldas, Yon confesaba que "todos nos hemos quedado bastante satisfechos" porque "creo que todas las series que he hecho en mi carrera hasta el día de hoy han funcionado todas, por lo cual estoy contento de ello, y más los que me han contratado, supongo".

