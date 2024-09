Vox cree que el exilio de Edmundo González en España "beneficia" a Maduro y que Sánchez no lo ha hecho por "humanidad"

Vox considera que el exilio del candidato opositor venezolano Edmundo González en España "beneficia" al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, al tiempo que ha afirmado que Pedro Sánchez no lo ha permitido "por humanidad". Así lo ha afirmado este lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, en una rueda de prensa, donde ha valorado la llegada de González este domingo y ha ahondado en las críticas de su formación al proceso electoral en Venezuela de finales de julio. "El exilio de Edmundo González es la mejor noticia para (Pedro) Sánchez, (José Manuel) Albares, (Josep) Borrell y (José Luis Rodríguez) Zapatero, que es el mejor aliado de Maduro para perpetuar el régimen que destruye Venezuela", ha señalado el portavoz. "Sánchez ha querido el exilio no por humanidad, sino como un éxito en el que el mayor beneficiado es Maduro", ha agregado. Así, Fúster ha arremetido contra el Gobierno porque "no ha hecho nada para liderar la defensa de la libertad en Venezuela" y al que ha acusado de "conseguir" que ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Europea "muevan un dedo a favor" de González, el "presidente electo" de Venezuela. "En Bruselas, si PP y PSOE hubieran reconocido la victoria de González las cosas serían muy diferentes", ha zanjado el portavoz.

