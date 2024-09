VÍDEO: Podemos critica hipocresía al asilar al "ultraderechista" Edmundo González y no romper relaciones con Israel

La coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha criticado la posición "hipócrita" del Gobierno al conceder asilo urgente al líder opositor venezolano Edmungo González, al que tilda de "ultraderechista" aliado del PP y Vox, mientras rechaza romper relaciones con el "Estado genocida" de Israel y deniega acogida a activistas saharauis perseguidos por Marruecos. "Este Gobierno supuestamente progresista se ha dado mucha prisa en traer con un avión de las Fuerzas Armadas a un ultraderechista venezolano y darle asilo, aunque sea aliado del PP y Vox. Yo me pregunto por qué no se usa un avión de las Fuerzas Armadas Españolas para traer saharauis perseguidos por Marruecos y para traer niños palestinos que siguen en peligro ante el genocidio de Netanyahu", ha lanzado en rueda de prensa este lunes. Pérez ha sostenido que detrás de la decisión de dar asilo al candidato opositor en las últimas elecciones de Venezuela hay "cierta hipocresía" y "muchos intereses geopolíticos" en la posición del Gobierno, pues no cree que esta acogida responda a una cuestión de "derechos humanos". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/903013/1/podemos-critica-hipocresia-asilar-rapido-ultraderechista-edmundo-gonzalez TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

