VÍDEO: IU dice que el asilo a Edmundo González puede ser positivo y critica que el PP pida reconocerle como presidente

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha afirmado respecto a la decisión del Gobierno de atender la petición de asilo al candidato opositor en Venezuela, Edmundo González, que todo lo que contribuya a ayudar al país a salir de la crisis política que padece es positivo. A su vez, ha criticado al PP por pedir el reconocimiento de González como presidente del país latinoamericano y volver a hacer el "ridículo" como pasó en 2019, cuando se hizo en el caso de Juan Guaidó. "Yo creo que todo lo que sea contribuir a ayudar a resolver la crisis política en Venezuela, siempre lo podemos considerar como algo positivo", ha trasladado en rueda de prensa este lunes sobre el asilo concedido por el Ejecutivo al líder opositor Venezolano. A su vez, ha recriminado que la "lectura" del PP y la extrema derecha sobre la situación de Venezuela es "incendiaria" y solo persigue "agudizar" la crisis del país. AL PP "LE IMPORTA UN PIMIENTO VENEZUELA" Cuestionado sobre la iniciativa que llevarán los populares al Congreso esta semana orientada a pedir el reconocimiento de Edmundo González como jefe del ejecutivo venezolano, Maíllo ha denunciado que el PP tiene la "obsesión" de introducir este debate para "sacudir la política interna" en España. "Pero (al PP) le importa un pimiento Venezuela, la gente de Venezuela, el sufrimiento que pueda tener o la crisis política que está habiendo, y le importa un pimiento las consecuencias de carácter geoestratégico que esa crisis pueda tener", ha lanzado el coordinador de IU. Por tanto, ha recriminado que el PP actúa con "absoluta frivolidad e irresponsabilidad", pero una "clara hoja de ruta conectada con la extrema derecha de desestabilización de gobiernos donde no están ellos". "El PP quiere que volvamos a hacer el ridículo de reconocer a Edmundo González como candidato y creo que la Unión Europea ni siquiera lo ha hecho, porque no quiere repetir el ridículo de 2019 cuando reconocieron a Juan Guaidó, pues aquello no tuvo ningún tipo de soporte", ha ahondado. Y es que ha agregado que salvo gobiernos "muy minoritarios, nadie ha reconocido todavía a González y que lo adecuado es que se publiquen los resultado de las elecciones, tal y como establece la normativa venezolana. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/902977/1/iu-dice-asilo-edmundo-gonzalez-puede-ser-positivo TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

