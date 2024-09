Venezuela despliega policías fuera de embajada de Argentina donde se asilan miembros de la oposición

(Bloomberg) -- Agentes del presidente venezolano, Nicolás Maduro, se apostaron frente a la embajada argentina en Caracas, custodiada por Brasil tras la expulsión de la misión argentina en el país, donde se refugian desde marzo seis altos colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

El Gobierno de Maduro dijo más tarde que decidió revocar la vigilancia de Brasil sobre la embajada, alegando que en el edificio se planean “actividades terroristas”. Venezuela dijo que tiene pruebas de que “prófugos de la justicia” que se encuentran en el edificio están planeando el asesinato de Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, según un comunicado del sábado.

Videos e imágenes compartidas en la plataforma de medios sociales X por el asesor de Machado, Pedro Urruchurtu, mostraron a las fuerzas de seguridad enmascaradas reuniéndose fuera de la misión diplomática a última hora del viernes al amparo de la oscuridad. El sábado por la mañana, la jefa de campaña de la oposición, Magalli Meda, informó de que se había cortado el suministro eléctrico y los accesos a la embajada estaban bloqueados por coches de policía.

La embajada está bajo custodia brasileña desde agosto, después de que Maduro expulsara a los enviados argentinos en respuesta a las críticas del presidente Javier Milei por haber ganado la reelección. La oposición ha mostrado pruebas de que su candidato tenía votos suficientes para ganar.

Un funcionario diplomático brasileño dijo el sábado que el gobierno está negociando con Venezuela y no abandonará la misión argentina. Si Venezuela quiere revocar a Brasil la custodia de los bienes, debe esperar a que otro país sea autorizado como sustituto, dijo el funcionario.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ha cultivado durante mucho tiempo estrechos lazos con el régimen socialista de Venezuela, ha reiterado la negativa de su gobierno a reconocer a Maduro como ganador de la votación del 28 de julio y ha pedido la divulgación de las actas de votación completas. Milei, el líder libertario argentino que habitualmente intercambia críticas públicas con Lula, elogió la decisión de Brasil de intervenir e intentar apaciguar el conflicto tras las elecciones.

Meda, Urruchurtu, Claudia Macero y otras tres personas se refugiaron en la embajada argentina hace seis meses, después de que la fiscalía de Maduro ordenara su detención por su presunta implicación en un complot para desestabilizar al gobierno de Venezuela.

