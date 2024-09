Trump amenaza con encarcelar cuando sea presidente a quienes actúen "sin escrúpulos" en las elecciones

El candidato presidencial republicano a la Presidencia estadounidense, Donald Trump, ha advertido este domingo de que están vigilando todo el proceso electoral y que cuando sea presidente encarcelará a quienes tengan un "comportamiento sin escrúpulos" en las presidenciales del 5 de noviembre. "Cuando gane esa gente que hizo trampas será procesada con todo el peso de la ley, con largas penas de prisión para que esta falta de justicia no vuelva a pasar", ha afirmado Trump en un mensaje publicado en su cuenta en la red social TruthSocial. Trump ha explicado que está vigilando "muy estrechamente" todo el proceso de la "santidad de las elecciones presidenciales de 2024" con "muchos abogados y expertos legales" para que no se repitan las "trampas y embustes de los demócratas en las elecciones presidenciales de 2020". "¡No podemos permitir que nuestro país se convierta en un país del tercer mundo y no vamos a hacerlo!", ha aseverado antes de señalar a "abogados, agentes políticos, donantes, votantes ilegales y cargos electorales corruptos", ha reseñado. Trump denuncia un supuesto fraude en las elecciones de 2020, en las que fue derrotado por el actual presidente, Joe Biden, aunque sus denuncias no han prosperado en los tribunales. Biden se impuso por 306 a 232 votos en el Colegio Electoral y por más de siete millones en voto popular. Este domingo se ha publicado un estudio de 'The New York Times'/Siena College, uno de los más completos, que sitúa a Trump con un 48 por ciento de intención de voto entre los votantes probables, un punto por delante de Harris.

Compartir nota: Guardar Nuevo