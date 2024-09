Trabajo plantea bonificar el empleo fijo que creen las pymes por la reducción de la jornada laboral

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado este lunes que ha propuesto a los agentes sociales la puesta en marcha de un plan de acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas (pymes) para ayudarles a reducir la jornada laboral, con la inclusión de bonificaciones para los nuevos empleos indefinidos que se generen como consecuencia de la aplicación de esta medida. "Esas bonificaciones tienen que ir dirigidas a aquellos puestos de trabajo, a aquellos contratos de trabajo, que se hagan para completar el tiempo que dejan libre las plantillas cuando la jornada se reduce", ha subrayado Pérez Rey que, en todo caso, ha señalado que no es un elemento cerrado y que Trabajo está dispuesto a analizar otras vías. No obstante, para Pérez Rey, la vía que se propone desde Trabajo para ayudar a las pymes a rebajar la jornada es la de bonificar los nuevos contratos indefinidos que realicen estas empresas para cubrir los espacios horarios que se deriven de reducción de jornada. Así, "la reducción de jornada no sólo será un elemento que nos permita incrementar la productividad, el bienestar de trabajadores y empresarios, sino que también nos permitirá crear empleo", ha asegurado. El objetivo de este plan, ha explicado Pérez Rey, es conseguir que la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales llegue a todas las pymes, que es donde se concentra la mayor parte del empleo en España y que suponen el 90% del tejido empresarial. "La reducción de jornada no puede ser sólo para los empleados de los bancos o de las telecomunicaciones. Tiene que ser también para las pequeñas empresas", ha afirmado Pérez Rey tras retormarse este lunes la negociación con sindicatos y empresarios para la reducción de la jornada laboral. El secretario de Estado ha explicado que este plan de acompañamiento, abierto a las aportaciones de los agentes sociales, supone un elemento "decisivo", que incluirá bonificaciones para las empresas que tengan que contratar trabajadores como resultado de la reducción de jornada de sus plantillas. Asimismo, ha indicado que este plan, denominado 'Pyme 375', pondrá en manos de los empresarios formación especializada para ayudarles a completar ese tránsito hacia las 37,5 horas semanales, para que puedan ejecutar el registro horario, otra medida que quiere impulsar Trabajo dentro de su compromiso de rebajar la jornada laboral. "Los centros de orientación y empleo que han sido financiados gracias al despliegue de los fondos europeos, van a asesorar, acompañar y formar a los empresarios, a los pequeños empresarios, para que tengan capacidad de reducir la jornada y que lo puedan hacer de la mejor manera posible", ha indicado. Asimismo, ha explicado que se pondrán en marcha guías técnicas, principalmente por sectores, para poder acompañar ese tránsito de las pequeñas empresas a la reducción de jornada, así como e incluso vamos a llevar a cabo mecanismos de formación. "Esta mesa ya ha avanzado muchísimo, hay que poner fin a la negociación, creo que lo haremos con un gran acuerdo y en ese momento lo trasladaremos al Parlamento", ha remarcado Pérez Rey, que ha añadido que la patronal ha mostrado este lunes una actitud más "constructiva". "Hoy ha habido muy buen clima en la mesa de diálogo social y yo confío en que la patronal pueda alcanzar un acuerdo, porque no hay motivos de fondo para una medida que ya se aplica en muchas empresas", ha defendido. (((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Compartir nota: Guardar Nuevo