Tamara Gorro nos habla de que Isabel Pantoja vaya a ser vecina suya

Isabel Pantoja tiene ya todo planeado para comenzar de cero en Madrid. Tal y como se ha comentado en los diversos programas de televisión, la próxima semana vendrá a la capital para ultimar los detalles del alquiler de la casa donde va a residir y, a partir de entonces, iniciará su nueva vida. Sin embargo, parece que el deseo de la artista es un secreto a voces. La gente más cercana de Pantoja no sabe nada o dice no saber. Este viernes hablábamos con Tamara Gorro y nos aseguraba estar encantada de poder compartir vecindario en un futuro con ella: "Yo estoy encantada de que sea vecina, la tengo mucho cariño y yo no puedo decir nada malo de ella". Además, nos quiso recordar que "si algo tiene la organización La Finca es que se caracteriza por la seguridad, que es por lo que yo estoy ahí, por la seguridad de mis hijos y luego que es una organización privada, es decir, lo que pasa ahí, se queda ahí". Tamara, que mantiene una relación de amistad con Kiko Rivera y también con la artista, nos confesó que "me cae muy bien, la tengo mucho cariño, para mí es una mujer maravillosa", por lo que está encantada con compartir ubicación con ella. Eso sí, sobre si le ha preguntado a Kiko Rivera si hay un acercamiento con su madre, la influencer nos asegura que "no pregunto, oye, ¿cómo va con tu madre? No, si él quiere compartir algo conmigo, y él no lo dice, jamás lo diría yo, que no ha sido el caso, ¿eh?". De esta manera, la colaboradora de televisión dejaba claro ante las cámaras que su amistad con el dj sigue intacta y su vinculación con Isabel Pantoja también, pero la privacidad de lo que pase en cada casa, se queda ahí, en la parcela íntima de cada uno.

Compartir nota: Guardar Nuevo