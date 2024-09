Sumar reprende al PP por pedir reconocer a Edmundo González como presidente venezolano: "Lo de Guaidó fue un fracaso"

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha criticado la actitud "irresponsable" del PP al exigir el reconocimiento del líder opositor venezolano, Edmundo González, una vía que "no va a ninguna parte" como ocurrió en 2019 con el caso de Juan Guaidó. En rueda de prensa para valorar la actualidad política y cuestionado sobre la concesión de asilo a González, ha manifestado que es "imprescindible" para una salida a la crisis política en Venezuela "negociada" entre Gobierno y oposición. En este sentido, ha remarcado que Sumar "no puede reconocer" un proceso electoral no validado internacionalmente y sin publicación de actas, además de instar a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos de Brasil y Colombia al respecto. Así, ha enfatizado que conceder asilo a Edmundo González no supone su reconocimiento como presidente y que la única vía es que "ganadores y perdedores" de los comicios lleguen a un acuerdo conjunto, de mutuo reconocimiento a los respectivos derechos políticos. Por tanto, ha reprendido al PP al considerar que insistir en proclamar al líder opositor como nuevo mandatario del país es irresponsable y supone seguir "desestabilizando" Venezuela. "Lo de Guaidó fue un fracaso", ha zanjado. Cuestionado sobre si considera que Venezuela es una dictadura, Urtasun ha dicho que con el 'chavismo' hubo elecciones que fueron verificadas internacionalmente y que para que para que haya un proceso democrático tiene que haber una publicación de las actas, que permita comprobar el escrutinio de las elecciones.

