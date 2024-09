Sindicatos ucranianos alertan de la falta de derechos laborales por la guerra y piden solidaridad

Sindicalistas ucranianos han alertado de que la guerra en su país ha provocado que se vulneren los derechos laborales de los trabajadores y han pedido solidaridad al resto de sindicatos europeos. Así han coincidido distintos representantes de los principales sindicatos ucranianos, la Federación de Sindicatos de Ucrania (FPU) y la Confederación de Sindicatos Libres de Ucrania (KVPU), en una jornada organizada por UGT de Catalunya bajo el título 'Derechos laborales en tiempos de guerra: una lucha por las libertades'. El presidente de la FPU, Grygorii Osovyi, ha lamentado que el salario medio en Ucrania es de 500 euros, y ha asegurado que están trabajando para que en 2026 sea de 1.000 euros: "Todavía estamos lejos de este hito". "Actualmente, los trabajadores ven sus derechos violados", y ha explicado que en el 26% del territorio ucraniano que está ocupado por las tropas rusas, donde los sindicatos no pueden actuar, los trabajadores tienen condiciones laborales muy severas. Según Osovyi, la guerra ha provocado una situación económica como si el país hubiera estado dos años sin trabajar y 2 millones de personas en paro, lo que supone el 18% de la población actual del país, además que hay "muy poca gente con trabajo fijo". MUJERES Y MENORES La secretaria de relaciones internacionales de la KVPU, Olesia Briazgunova, ha lamentado que la guerra está golpeando especialmente los derechos de las mujeres, ya que ellas están remplazando en el trabajo a los hombres que ingresan en el ejército y acaban teniendo hasta tres trabajos distintos, la mayoría voluntarios. "Las mujeres no se quejan, trabajan, trabajan y trabajan", y ha alertado de las condiciones de peligro en las que trabajan y viven, ya que Rusia lanza ataques cada día. Ha alertado de que antes de la guerra estaba prohibido que los menores trabajasen en las minas, una ilegalidad que actualmente se da en muchas zonas: "Estamos trabajando para erradicar esta práctica". EMPLEOS DEL FUTURO El secretario de relaciones internacionales de la FPU, Vasyl Andreyev, ha augurado que, cuando se acabe la guerra, habrá un proceso de reconstrucción que creará nuevos puestos de trabajo. En este sentido, ha dicho que está reconstrucción será "clave", y ha asegurado que trabajan y están en contacto con el Gobierno ucraniano para que estos empleos sean de calidad. Para el sindicalista, es prioritario garantizar unas condiciones laborales "adecuadas", así como la seguridad en los puestos de trabajo y el derecho a huelga. CAMIL ROS Y JORDI VALLS Antes de la mesa redonda, el secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros, ha explicado que esta mañana los sindicalistas se han reunido con el presidente del Parlament, Josep Rull, para tratar la situación en Ucrania. Ha abogado por la solidaridad entre sindicatos y ha recordado que el conflicto no está tan lejos: "Ucrania es Europa y Palestina es mediterránea". El cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha agradecido la visita de los sindicalistas y ha puesto en valor su defensa de los derechos de los ciudadanos. A su juicio, lo que está en juego en Ucrania no es solo su territorio, sino que la guerra también pone en discusión valores europeos como la igualdad, la libertad y el estado bienestar.

